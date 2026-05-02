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Ivete confirma participação em show de Shakira em Copacabana

Cantora brasileira sobe ao palco neste sábado (2/5), no Rio, apresentação acontece a partir das 21h45

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GV
GABRIEL VAQUER
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GABRIEL VAQUER
Repórter
02/05/2026 19:27

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Ivete Sangalo brinca sobre solteirice durante Carnaval de Salvador: "Auto tesão"
Ivete Sangalo participará do show de Shakira no Rio, em evento na praia de Copacabana crédito: Tupi/Redprodução

Ivete Sangalo confirmou os rumores de que vai participar da apresentação de Shakira no Rio de Janeiro neste sábado (2/5). Em conversa com o F5 durante evento da 99, uma das patrocinadoras do evento, a cantora baiana diz que a colombiana é uma grande amiga.

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"Sim, vou participar. Eu não consigo mentir, né? (risos)", afirmou a cantora. "Vai ser muito bonito. É algo muito positivo para as mulheres latinas o que vai acontecer aqui hoje. Não é só uma vitória dela, mas de todas nós. Ja estava meio implícito que iria fazer, vai ser divertido." 

Ivete diz que tem uma amizade com Shakira desde o fim dos anos 1990, quando a colombiana era figurinha carimbada na TV brasileira. "Desde então, a gente conversa. É uma pessoa incrível, que ama o Brasil", completa.

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Todo Mundo no Rio com Shakira acontece na praia de Copacabana, na zona Sul do Rio, a partir das 21h45. Haverá transmissão na Globo, no Multishow e no Globoplay.

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