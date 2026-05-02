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Famosos marcam presença no show de Shakira em Copacabana

Evento reuniu artistas, influenciadores e ex-BBBs na noite deste sábado (2/5)

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Repórter
02/05/2026 22:02

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Artistas marcam presença na plateia do show de Shakira em Copacabana
Artistas marcam presença na plateia do show de Shakira em Copacabana crédito: Instagram/ Reprodução

Liniker, Pablo Vittar, Ivete Sangalo, as ex-BBB's Milena Moreira e Fernanda Bande e o ator global Humberto Carrão são alguns dos famosos que foram ao show da cantora colombiana Shakira neste sábado (2/5), na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

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As celebridades foram curtir o espetáculo trajando do básico até referências como jeans e bandanas que lembravam Shakira.

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Milena Moreira apostou em uma trança, uma mini saia preta e camisa branca manga longa. Humberto Carrão também ficou na discrição do preto e branco. Já Fernanda Bande e Pablo Vittar ousaram com vestidos amarelos. Enquanto os atores Dig Verardi e Fernanda Fuchs não esconderam a tietagem com camisetas com o nome da artista.

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