Famosos marcam presença no show de Shakira em Copacabana

Liniker, Pablo Vittar, Ivete Sangalo, as ex-BBB's Milena Moreira e Fernanda Bande e o ator global Humberto Carrão são alguns dos famosos que foram ao show da cantora colombiana Shakira neste sábado (2/5), na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

As celebridades foram curtir o espetáculo trajando do básico até referências como jeans e bandanas que lembravam Shakira.

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Milena Moreira apostou em uma trança, uma mini saia preta e camisa branca manga longa. Humberto Carrão também ficou na discrição do preto e branco. Já Fernanda Bande e Pablo Vittar ousaram com vestidos amarelos. Enquanto os atores Dig Verardi e Fernanda Fuchs não esconderam a tietagem com camisetas com o nome da artista.