Fãs de Shakira sobem em árvores e compram bancos para show em Copacabana
Turista mineiro conta que pagou R$ 100 por duas banquetas, enquanto outra fã preferiu ficar em cima de uma árvore
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RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Fãs sobem em árvores e recorrem a bancos de plástico para tentar uma vista melhor do palco do show da cantora Shakira na noite deste sábado (2/5), em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro.
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Perto do hotel Copacabana Palace, o turista Frederico Santarosa, de 56 anos, comprou duas banquetas para a família acompanhar a apresentação. Os dois objetos, vendidos por um ambulante, saíram por R$ 100.
Frederico diz que conseguiu um desconto. "Ele queria R$ 70 em cada um", diz o turista, que saiu de Pouso Alegre (MG) acompanhado da enteada de 16 anos e da esposa. Os bancos serviam para sentar e descansar antes da apresentação e poderiam ser utilizados pela jovem para enxergar o palco, segundo o turista.
No Rio, Frederico pretende ainda ver o clássico entre Flamengo e Vasco no domingo (3/5), no Maracanã.
Em frente ao Copacabana Palace, Joana Ferreira, de 37, subiu em uma árvore às 19h30, duas horas antes do início previsto para o show. A pouco mais de um metro do chão, Joana vê o palco de um ângulo diagonal. Ela divide a árvore com outras três pessoas.
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"Vou testar meu corpo e resistir até o fim do show. Minhas costas estão doendo, mas sei que vai ser uma apresentação com muita performance e não quero perder nada", afirma a fã carioca.
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As árvores têm sido recurso desde o show de Madonna, em maio de 2024. Na ocasião, até fotógrafos que não conseguiram credenciamento usaram o espaço para acompanhar a apresentação por um ângulo diferente.