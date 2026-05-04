Ana Paula retira desculpas pedidas a Aline no BBB 26
No BBB 26, Aline Campos e Ana Paula Renault tretaram após Aline se dizer ofendida por uma fala antiga de Ana Paula
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em participação no TVZ (Multishow) desta segunda-feira (4), Ana Paula Renault disse retirar as desculpas que pediu a Aline Campos durante a treta das duas no BBB 26 (Globo).
A jornalista disse que Aline lhe passou uma informação errada na casa. "Ela me passou uma informação errada. Ela disse que eu tinha chamado ela de acompanhamento e não foi. Eu disse que o look estava parecendo com executiva de filme pornô e realmente está."
Ana Paula retirou as desculpas que pediu a Aline durante a treta. "Eu olhei pra ela e te pedi desculpas e agora eu vou retirar as desculpas porque a informação que você me passou era outra."
A campeã finalizou. "Eu estava falando do look e parece sim executiva de filme pornô e tá tudo bem. Ela falou que eu tinha ofendido ela como mulher e estigmatizado a profissão dela. Nada a ver uma coisa com a outra. Ela assumiu outra coisa."
Durante os primeiros dias do BBB 26, Aline Campos e Ana Paula Renault tretaram após a dançarina contar que se sentiu ofendida com uma fala de Ana Paula há 10 anos, em outro TVZ. "Era um look com uma blusa transparente com sutiã por baixo. Enfim, não importa qual era o look. Você falou alguma coisa assim: 'ela se veste, parece uma acompanhante de luxo'. Isso me ofendeu muito", disse Aline, na casa.