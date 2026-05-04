Além de Shakira: relembre shows gratuitos e históricos em Copacabana

Após reunir uma multidão de cerca de 2 milhões de pessoas na Praia de Copacabana para o evento Todo Mundo no Rio, no último sábado (2/5), o show de Shakira se consagrou como um dos que mais marcaram o país. A apresentação da rainha do pop, no entanto, não foi um evento isolado.

A icônica Praia de Copacabana acumula uma longa tradição de receber megaeventos gratuitos que entraram para a história da música. Antes da artista pop outros nomes da indústria musical já tinham atraído milhões de pessoas, marcando diferentes gerações com performances memoráveis.

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Shows que marcaram época em Copacabana

Rod Stewart (1994)

Na virada de 1994 para 1995, o cantor britânico Rod Stewart protagonizou uma das maiores aglomerações humanas já registradas em um show. A apresentação durante o Réveillon atraiu um público estimado em 3,5 milhões de pessoas, um número que garantiu sua entrada no Guinness World Records na época como o maior concerto gratuito da história.

Jorge Ben Jor (1993)

O Réveillon de Copacabana foi comandado por um ícone da música brasileira, Jorge Ben Jor, que reuniu cerca de 3 milhões de pessoas na virada de 1992 para 1993. A apresentação contou com a participação de Tim Maia e foi um marco para os artistas nacionais.

Madonna (2024)

Madonna foi a responsável por iniciar o, até então anual, evento Todo Mundo no Rio. A cantora escolheu o Brasil para encerrar sua turnê "The Celebration", cantando músicas mundialmente conhecidas como “Like a Prayer”, “La Isla Bonita” e "Celebration".

Lady Gaga (2025)

A artista pop se apresentou na segunda edição do evento Todo Mundo no Rio, antecedendo Shakira. O show de Gaga detém o recorde da festa, com o público estimado em 2,1 milhões de pessoas. A artista cantou hits de sua carreira como “Abracadabra”, "Bad Romance" e “Born this way”.

The Rolling Stones (2006)

Em fevereiro de 2006, a banda de rock britânica levou a turnê "A Bigger Bang" para um palco em frente ao Copacabana Palace. O show gratuito da banda inglesa reuniu cerca de 1,2 milhão de fãs, em um evento que parou a cidade e teve transmissão ao vivo para todo o mundo.

Stevie Wonder (2012)

Saindo da tradicional festa de Ano Novo, o lendário músico americano Stevie Wonder realizou um show especial de Natal em 2012. Acompanhado por Gilberto Gil e outros convidados, ele emocionou uma multidão de centenas de milhares de pessoas com seus grandes sucessos, em uma celebração que uniu soul, R&B e MPB.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.



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*estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria