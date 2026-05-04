Pai de Shakira sofreu AVC horas antes de show em Copacabana

Apresentação da colombiana no evento Todo Mundo no Rio teve atraso de pouco mais de uma hora; cantora precisou de um tempo para se recuperar da notícia

04/05/2026 15:18 - atualizado em 04/05/2026 15:24

Cantora recebeu a notícia do estado de saúde do pai minutos antes de subir ao palco
Cantora recebeu a notícia do estado de saúde do pai pouco antes do horário do show, segundo a revista 'Hola'

Horas antes de Shakira subir ao palco de Copacabana no sábado (2/5), o pai da cantora, William Mebarak, sofreu um AVC e precisou ser internado em uma UTI em Bogotá, Colômbia. As informações foram divulgadas pela revista "Hola!". Mebarak, de 94 anos, já foi transferido para um quarto comum, mas continua em observação.

O megashow de Shakira no Todo Mundo no Rio teve um atraso de um pouco mais de uma hora e, segundo a revista, estaria relacionado às notícias sobre a saúde do pai da cantora. Mesmo assim, Shakira subiu ao palco e se apresentou para uma multidão de aproximadamente 2 milhões de pessoas.

Nesta segunda-feira (4/5), a cantora fez uma postagem sobre o show em rede social e escreveu na legenda que "Mesmo que o dia tenha sido difícil para muitos de nós, fomos celebrar a vida do jeito que ela é, com seus acertos e imperfeições". 

Ela acrescentou: "A beleza de Copacabana nos faz lembrar o que realmente importa e o segredo é estar presente, valorizar o que está diante dos nossos olhos. Contemplar o mar, a praia, a montanha, sentir o sol na pele, a brisa. Porque é disso que somos feitos".

