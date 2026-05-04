Shakira celebra show em Copacabana: 'Inesquecível e arrepiante'

Dois dias após se apresentar para 2 milhões de pessoas na Praia de Copacabana, Shakira usou as redes sociais para agradecer ao público e refletir sobre a noite. Na madrugada desta segunda-feira (4/5), a cantora colombiana publicou um texto em que classificou o evento como uma celebração da vida, apesar de admitir que o dia anterior ao show foi difícil.

"Mesmo que o dia tenha sido difícil para muitos de nós, fomos celebrar a vida do jeito que ela é, com seus acertos e imperfeições", escreveu a artista, que também exaltou a paisagem carioca como um lembrete do que realmente importa. "Não consegui dormir. Emoção demais. O que aconteceu ontem à noite no Rio foi inesquecível e arrepiante", disse.

Atraso de Shakira no Rio foi causado por mal-estar do pai

A apresentação de Shakira em Copacabana, no Rio de Janeiro, no último sábado (2/5), começou com mais de uma hora de atraso, às 23h05, em relação ao horário previsto de 21h45. Segundo informações apuradas pelo Correio Braziliense, a demora ocorreu devido a uma emergência de saúde envolvendo a família da cantora colombiana, mantida sob sigilo durante a espera do público.

Pouco antes de subir ao palco, Shakira teria recebido a notícia de que seu pai, William Mebarak Chadid, de 94 anos, enfrentou um mal-estar súbito. O pai da cnatora já lida com um quadro de saúde delicado, com histórico de pneumonia, traumatismo craniano após uma queda e diagnóstico de hidrocefalia. A artista precisou de um momento nos bastidores para se recompor emocionalmente antes do início do show.

Foto: Reprodução/Instagram

Rio de Janeiro como símbolo de felicidade simples

No texto, Shakira atribuiu ao Rio de Janeiro um papel quase simbólico: o de mostrar ao mundo como é possível ser feliz de forma simples. Para ela, essa seria uma lição que a América Latina tem a ensinar ao planeta. A cantora citou o mar, a praia, as montanhas e a brisa como elementos dessa experiência. "Porque é disso que somos feitos", completou.

A artista também reservou espaço para agradecer à equipe técnica que tornou o espetáculo viável, ao prefeito Eduardo Cavaliere, aos integrantes do projeto Todo Mundo no Rio e aos patrocinadores do evento.

Foto: Rafael Catarcione/Prefeitura do Rio

Os artistas brasileiros que dividiram o palco com ela ganharam menção especial. "Obrigada à rainha Anitta, a Caetano, à minha querida amiga Ivete, à Maria Bethânia, à Unidos da Tijuca e ao Dance Maré por me acompanharem no palco", escreveu Shakira.

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"E aos meus fãs que viajaram de outros países ou cidades do Brasil para estar lá, fazendo história comigo e sobretudo por me fazer sentir que ontem à noite esses dois milhões e meio de almas são a minha família", completou.