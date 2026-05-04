Shakira celebra show em Copacabana: 'Inesquecível e arrepiante'
Após atraso causado por problema de saúde do pai, Shakira agradece fãs e define show em Copacabana como inesquecível e celebração da vida
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Dois dias após se apresentar para 2 milhões de pessoas na Praia de Copacabana, Shakira usou as redes sociais para agradecer ao público e refletir sobre a noite. Na madrugada desta segunda-feira (4/5), a cantora colombiana publicou um texto em que classificou o evento como uma celebração da vida, apesar de admitir que o dia anterior ao show foi difícil.
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"Mesmo que o dia tenha sido difícil para muitos de nós, fomos celebrar a vida do jeito que ela é, com seus acertos e imperfeições", escreveu a artista, que também exaltou a paisagem carioca como um lembrete do que realmente importa. "Não consegui dormir. Emoção demais. O que aconteceu ontem à noite no Rio foi inesquecível e arrepiante", disse.
Atraso de Shakira no Rio foi causado por mal-estar do pai
A apresentação de Shakira em Copacabana, no Rio de Janeiro, no último sábado (2/5), começou com mais de uma hora de atraso, às 23h05, em relação ao horário previsto de 21h45. Segundo informações apuradas pelo Correio Braziliense, a demora ocorreu devido a uma emergência de saúde envolvendo a família da cantora colombiana, mantida sob sigilo durante a espera do público.
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Pouco antes de subir ao palco, Shakira teria recebido a notícia de que seu pai, William Mebarak Chadid, de 94 anos, enfrentou um mal-estar súbito. O pai da cnatora já lida com um quadro de saúde delicado, com histórico de pneumonia, traumatismo craniano após uma queda e diagnóstico de hidrocefalia. A artista precisou de um momento nos bastidores para se recompor emocionalmente antes do início do show.
Rio de Janeiro como símbolo de felicidade simples
No texto, Shakira atribuiu ao Rio de Janeiro um papel quase simbólico: o de mostrar ao mundo como é possível ser feliz de forma simples. Para ela, essa seria uma lição que a América Latina tem a ensinar ao planeta. A cantora citou o mar, a praia, as montanhas e a brisa como elementos dessa experiência. "Porque é disso que somos feitos", completou.
A artista também reservou espaço para agradecer à equipe técnica que tornou o espetáculo viável, ao prefeito Eduardo Cavaliere, aos integrantes do projeto Todo Mundo no Rio e aos patrocinadores do evento.
Os artistas brasileiros que dividiram o palco com ela ganharam menção especial. "Obrigada à rainha Anitta, a Caetano, à minha querida amiga Ivete, à Maria Bethânia, à Unidos da Tijuca e ao Dance Maré por me acompanharem no palco", escreveu Shakira.
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"E aos meus fãs que viajaram de outros países ou cidades do Brasil para estar lá, fazendo história comigo e sobretudo por me fazer sentir que ontem à noite esses dois milhões e meio de almas são a minha família", completou.