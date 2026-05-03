SHAKIRA NO RIO

Show de Shakira em Copacabana repercute no mundo e é apontado como marco histórico

Apresentação gratuita no Rio reúne cerca de 2 milhões de pessoas e ganha destaque em veículos da América do Sul e da Europa

Eduarda Soares - Rádio Tupi
Eduarda Soares - Rádio Tupi
03/05/2026 10:29 - atualizado em 03/05/2026 10:30

Show de Shakira em Copacabana repercute no mundo e é apontado como marco histórico da carreira
Show de Shakira é apontado como marco histórico da carreira da artista, segundo publicações do exterior crédito: Tupi

A apresentação da cantora colombiana Shakira na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite desse sábado (2/5) tomou conta das coberturas jornalísticas ao redor do mundo no dia seguinte. O evento gratuito Todo Mundo no Rio foi promovido pela Riotur com público oficial de 2 milhões de pessoas, embora levantamento independente aponte que o número de espectadores na praia foi inferior a 1 milhão.

Veículos da América do Sul e da Europa classificaram o show como um acontecimento cultural de dimensão global e o maior da carreira da artista.

Imprensa latino-americana celebra o show

O colombiano El Espectador já antecipava, ainda no sábado, que Shakira tentaria bater um recorde em Copacabana, descrevendo o evento como "o maior show de sua história" e "a atuação mais ambiciosa de sua trajetória" em três décadas de carreira. Após a apresentação, o compatriota El Tiempo publicou que "o Brasil vibrou com Shakira" e acompanhou o espetáculo em tempo real.

Do lado argentino, o La Nación avaliou que o show de mais de duas horas reuniu "seus maiores sucessos, convidados especiais e muita alegria brasileira". O Infobae foi além e classificou Shakira como a "primeira artista latina a ser a atração principal de um show desta magnitude neste local icônico", destacando que a apresentação foi "uma celebração da cultura latino-americana, onde tecnologia, música e identidade se fundiram no mesmo palco".

Europa repercute noite em Copacabana

Na Espanha, o El País afirmou que Shakira foi "aclamada rainha da música latina por 2 milhões de pessoas" e destacou que artistas brasileiros como Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Ivete Sangalo subiram ao palco com ela. A agência EFE, também espanhola, apontou o evento como um marco tanto para a carreira de Shakira quanto para a música latina em eventos de massa globais.

O francês Le Monde, em matéria da AFP, descreveu o público como uma "maré humana" sob a lua cheia, com Copacabana transformada em espaço de celebração coletiva. No Reino Unido, o The Independent usou a imagem de uma "pista de dança a céu aberto" para resumir o que foi a praia naquela noite.

