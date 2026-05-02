Assine
overlay
Início Cultura
BASTIDORES

Shakira atrasou show em Copacabana após notícia sobre o pai

Cantora foi avisada de mal-estar do pai antes de subir ao palco; apresentação marcada para as 21h45 começou depois das 23h

Publicidade
Carregando...
RS
Renato Souza - Correio Braziliense
RN
Ronayre Nunes - Correio Braziliense - Correio Braziliense
RS
Renato Souza - Correio Braziliense
Repórter
RN
Ronayre Nunes - Correio Braziliense - Correio Braziliense
Repórter
02/05/2026 23:30

compartilhe

SIGA
×
Show de Shakira no Rio: palco em Copacabana é ampliado a pedido da cantora
Pai de Shakira teve um mal estar e cantora foi informada pouco antes de entrar no palco crédito: Tupi

O show da cantora colombiana Shakira, na noite deste sábado (2/5) em Copacabana, no Rio de Janeiro, atrasou por conta de uma situação familiar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com uma fonte da equipe de realização do evento ao Correio Braziliense, o pai da cantora teve um mal estar e ela foi informada pouco antes de entrar no palco. A artista pediu um tempo para se recuperar e não começou no horário programado.

Leia Mais

O show da artista estava programado para começar às 21h45. Passava das 23h e a colombiana ainda não tinha subido ao palco.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Durante a transmissão oficial na rede Globo, foi informado que o atraso se daria por conta de um "problema pessoal". Logo depois das 23h, começou um show de drones sobre e a praia e o show começou oficialmente às 23h05.

Tópicos relacionados:

copacabana shakira show

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay