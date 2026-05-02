Shakira atrasou show em Copacabana após notícia sobre o pai
Cantora foi avisada de mal-estar do pai antes de subir ao palco; apresentação marcada para as 21h45 começou depois das 23h
O show da cantora colombiana Shakira, na noite deste sábado (2/5) em Copacabana, no Rio de Janeiro, atrasou por conta de uma situação familiar.
De acordo com uma fonte da equipe de realização do evento ao Correio Braziliense, o pai da cantora teve um mal estar e ela foi informada pouco antes de entrar no palco. A artista pediu um tempo para se recuperar e não começou no horário programado.
O show da artista estava programado para começar às 21h45. Passava das 23h e a colombiana ainda não tinha subido ao palco.
Durante a transmissão oficial na rede Globo, foi informado que o atraso se daria por conta de um "problema pessoal". Logo depois das 23h, começou um show de drones sobre e a praia e o show começou oficialmente às 23h05.