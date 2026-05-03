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Maior que Madonna e Gaga? Show de Shakira tem público absurdo no Rio

Estimativa da Prefeitura do Rio de Janeiro esquenta o duelo das musas do pop, mas pode ser inflada; entenda

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YE
YURI EIRAS E LEONARDO VIECELI
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YURI EIRAS E LEONARDO VIECELI
Repórter
03/05/2026 07:56 - atualizado em 03/05/2026 08:00

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Público no Rio para o show de Shakira
2 milhões de pessoas? Estimativa da Prefeitura do Rio para o show de Shakira o coloca a frente da apresentação de Madonna crédito: Reuters/Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Prefeitura do Rio de Janeiro afirmou que 2 milhões de pessoas acompanham o show da cantora Shakira, na praia de Copacabana, entre a noite de sábado (2) e a madrugada deste domingo (3). 

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O número calculado pelo município bate com a expectativa que a prefeitura havia divulgado antes do show.

No início do show, sete quarteirões da avenida Atlântica estavam ocupados. O quarteirão do Copacabana Palace, mais próximo ao palco, estava totalmente lotado. Os quarteirões mais afastados tinham circulação tranquila de pessoas. 

Na comparação com os números divulgados pela própria prefeitura, o show de Shakira tem menos público do que o de Lady Gaga, em 2025, que teve 2,1 milhões de pessoas. A colombiana, contudo, levou mais público do que Madonna em 2024 -- prefeitura projetou 1,6 milhão de fãs à época. 

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Projeções de público divulgadas por promotores culturais e governo podem ser infladas, sem necessariamente corresponder aos números reais, segundo especialistas e institutos independentes. Reportagem da BBC em 2025 estimou 660 mil pessoas no show da Lady Gaga. Em 2024, o Datafolha apontou 875 mil fãs para Madonna.

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