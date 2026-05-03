Assine
overlay
Início Cultura
SHOW HISTÓRICO

Shakira desabafa em Copacabana: "Minha vida não tem sido fácil"

As falas foram rapidamente lidas como referência ao fim do relacionamento com o ex-jogador Gerard Piqué

Publicidade
Carregando...
ES
Eduarda Soares
ES
Eduarda Soares
Repórter
03/05/2026 07:18 - atualizado em 03/05/2026 07:25

compartilhe

SIGA
×
Shakira desabafa em Copacabana: "Minha vida não tem sido fácil"
Falando em português com o público, Shakira declarou que "das quedas, ninguém se salva" crédito: Tupi

Durante a apresentação histórica nas areias de Copacabana, no último sábado (2/5), Shakira utilizou o palco para refletir sobre sua jornada pessoal dos últimos quatro anos e dedicar o espetáculo às mulheres. "Vocês sabem que minha vida não tem sido fácil", admitiu a cantora diante da multidão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Desabafo sobre separação de Piqué?

Leia Mais

Falando em português com o público, ela declarou que "das quedas, ninguém se salva", mas ressaltou que as mulheres se levantam de cada tropeço "mais fortes, sábias e resilientes". Por isso, anunciou, o show seria dedicado a todas elas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As falas foram rapidamente lidas como referência ao fim do relacionamento com o ex-jogador Gerard Piqué. O casal esteve junto por 11 anos e se separou em 2022 em meio a rumores de traição e trocas de farpas públicas entre os dois.

Tópicos relacionados:

cultura musica rio-de-janeiro shakira

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay