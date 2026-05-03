Shakira desabafa em Copacabana: "Minha vida não tem sido fácil"
As falas foram rapidamente lidas como referência ao fim do relacionamento com o ex-jogador Gerard Piqué
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Durante a apresentação histórica nas areias de Copacabana, no último sábado (2/5), Shakira utilizou o palco para refletir sobre sua jornada pessoal dos últimos quatro anos e dedicar o espetáculo às mulheres. "Vocês sabem que minha vida não tem sido fácil", admitiu a cantora diante da multidão.
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a Shakira dedicando o show para todas as mulheres!!! #ShakiraNoMultishow #TodoMundoNoRio pic.twitter.com/x4jzdfFNww— Multishow (@multishow) May 3, 2026
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Falando em português com o público, ela declarou que "das quedas, ninguém se salva", mas ressaltou que as mulheres se levantam de cada tropeço "mais fortes, sábias e resilientes". Por isso, anunciou, o show seria dedicado a todas elas.
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As falas foram rapidamente lidas como referência ao fim do relacionamento com o ex-jogador Gerard Piqué. O casal esteve junto por 11 anos e se separou em 2022 em meio a rumores de traição e trocas de farpas públicas entre os dois.