Shakira desabafa em Copacabana: "Minha vida não tem sido fácil"

Durante a apresentação histórica nas areias de Copacabana, no último sábado (2/5), Shakira utilizou o palco para refletir sobre sua jornada pessoal dos últimos quatro anos e dedicar o espetáculo às mulheres. "Vocês sabem que minha vida não tem sido fácil", admitiu a cantora diante da multidão.

Desabafo sobre separação de Piqué?

Falando em português com o público, ela declarou que "das quedas, ninguém se salva", mas ressaltou que as mulheres se levantam de cada tropeço "mais fortes, sábias e resilientes". Por isso, anunciou, o show seria dedicado a todas elas.

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As falas foram rapidamente lidas como referência ao fim do relacionamento com o ex-jogador Gerard Piqué. O casal esteve junto por 11 anos e se separou em 2022 em meio a rumores de traição e trocas de farpas públicas entre os dois.