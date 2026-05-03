Caetano e Bethânia levam Copacabana ao delírio com Shakira
Apresentação teve ainda Ivete em "País Tropical" e Anitta com "Choka Choka"
Já se encaminhando para o bloco final do show em Copacabana, na madrugada deste domingo (3/5), Shakira recebeu Caetano Veloso e Maria Bethânia no palco.
Ao anunciar Caetano, a cantora rasgou seda para o baiano e relembrou a própria relação com a música do país. “Foi um dos primeiros artistas que descobri quando cheguei ao Brasil, quando tinha 18 anos. Tenho que confessar que me apaixonei pela sua música, sua voz, sua poesia. Para mim, sua elegância e sofisticação marcam a história da música brasileira”, disse ao público.
Caetano entrou no palco cumprimentando os músicos um a um. Em seguida, Shakira explicou a escolha da canção. “Essa música que vou cantar com o mestre eu sempre canto para o meu filho Milan antes de dormir, por isso significa muito para mim.” Juntos, os dois interpretaram “Leãozinho”, com a cantora jogando os cabelos sempre que a palavra “juba” era mencionada na letra.
Na sequência, foi a vez de Maria Bethânia, apresentada por Shakira como uma artista cuja voz “atravessa gerações” e emociona diferentes públicos. “Vamos com fé”, disse Bethânia antes de iniciar “O Que É, O Que É?”, de Gonzaguinha. A apresentação começou em formato acústico e, depois, ganhou força com a entrada da bateria da Unidos da Tijuca no palco.
Mesmo com pouca sintonia em alguns momentos e Shakira recorrendo ao teleprompter para lembrar os versos, o dueto foi recebido com emoção pelo público, que cantou em coro “viver e não ter a vergonha de ser feliz”.
Em seguida, Ivete Sangalo, que já se apresentou com a colombiana em outras ocasiões, surgiu no palco com um look azul de paetê, combinando com o de Shakira.
As duas cantaram “País Tropical”, de Jorge Ben Jor, emperformance que fez o público tirar os pés do chão. Em clima descontraído, Ivete deu um tapa no bumbum de Shakira, levando a plateia à loucura. “É carnaval de Shakira”, brincou a baiana.
Antes disso, a colombiana já havia recebido Anitta para cantar “Choka Choka”, parceria lançada no mês passado e já na boca do público. “Ser sua amiga é um presente”, declarou a brasileira após a participação.