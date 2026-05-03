Shakira dedica show às mulheres, fala português e uiva em Copacabana

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Debaixo da lua cheia, a “loba” Shakira se apresentou nas areias da Praia de Copacabana neste sábado (2/5). A expectativa era saber se a colombiana superaria o público das antecessoras no projeto Todo Mundo do Rio, Madonna e Lady Gaga, ambas norte-americanas. Os primeiros números ainda não foram divulgados.

Antes do show, uma confusão foi registrada entre fãs na praia. Um tumulto, após relatos de roubo nas proximidades do Copacabana Palace, assustou o público que aguardava a apresentação. Houve uso de spray de pimenta. Algumas pessoas passaram mal. Outras correram para se afastar da área. O clima de apreensão tomou conta de parte da plateia por alguns minutos.

Shakira subiu ao palco às 23h05, para o show inicialmente previsto para as 21h45. O motivo? De acordo com apuração do Correio Braziliense, a cantora foi avisada sobre um mal-estar do pai pouco antes de entrar em cena. A artista pediu um tempo para se recompor e acabou atrasando o início da apresentação.

Às 22h40, Kenia Sade anunciou que Shakira enfrentava um problema pessoal, mas que a banda já estava no palco e o show aconteceria. O atraso fez com que os apresentadores da Globo, emissora responsável pela transmissão, precisassem improvisar para manter a cobertura ao vivo.

Às 22h54, um show de drones abriu a noite. Os equipamentos formaram a imagem de uma loba, depois os olhos da cantora e, em seguida, seu rosto completo, com fogos de artifício saindo dos cabelos. A frase “Te amo, Brasil” também apareceu no céu. A demora entre o fim da apresentação aérea e a entrada da artista quebrou o ritmo, e o público passou a gritar por Shakira.

Finalmente no palco, a colombiana começou o show de forma mais contida. Surgiu de óculos escuros e figurino bordado em verde e amarelo, observando o público com expressão de surpresa antes da primeira música.

Estética futurista

A abertura foi com “La fuerte”, parceria de 2024 com o produtor argentino Bizarrap, em meio a uma estética futurista e coreografias robotizadas. Já na segunda música, “Girl like me”, um de seus grandes sucessos, ela trocou de figurino, mas ainda manteve uma energia abaixo do esperado.

A estética “robotizada” e futurista do show não é por acaso. Faz parte do conceito da era Las Mujeres Ya No Lloran, que mistura referências de ficção científica, inteligência artificial e visual cyberpunk. Em “Te felicito” ela recriou o clipe da canção no palco e dançou com robôs.

A partir daí, o show ganhou força. A primeira interação com o público veio com um “boa noite, Rio”, em português. Ao longo da apresentação, Shakira foi se soltando, conversando com a plateia e demonstrando emoção. Em um dos momentos, respondeu ao coro de “Shakira, eu te amo” com um “Brasil, eu te amo”.

Ela também chamou a praia de “altar do planeta” e declarou: “Não existe coisa melhor pra mim do que quando uma loba se encontra com sua alcateia brasileira”, depois disso uivou para os fãs.

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Chamado pelos fãs de “Lobacabana”, o show percorre mais de 30 anos de carreira da artista. A apresentação é uma versão ampliada da turnê Las Mujeres Ya No Lloran, que entrou para o Guinness World Records como a maior bilheteria de uma artista latina em turnê.

Anos difíceis

Em um dos momentos mais íntimos da noite, Shakira abriu o coração e falou sobre os últimos anos de sua vida, que segundo ela mesma, não têm sido fáceis. “Minha vida não tem sido a mais fácil nos últimos anos, mas das quedas ninguém se salva. O que eu sei é que nós, mulheres, cada vez que caímos, nos levantamos mais sábias, mais fortes, mais resilientes. Porque as mulheres já não choram”, disse, antes de dedicar o show a todas as mulheres da plateia.

Ao longo da noite, a cantora também mostrou versatilidade como instrumentista tocando guitarra e violão. Entre os famosos na área VIP, estavam a mineira Ana Paula Renault, Grazi Massafera, Liniker, Pabllo Vittar, Ivete Sangalo, a ex-BBB Milena Moreira, a Tia Milena, além do ator Humberto Carrão.

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O bloco com “Hips Don’t Lie”, “Loca”, “Chantaje” e “Soltera” foi o melhor da noite, momento em que a cantora soltou mais a voz e investiu no rebolado. Logo em seguida, veio a participação de Anitta, para cantar a parceria das duas, lançada no mês passado, mas que já estava na boca do público, “Choka Choka”. “Ser sua amiga é um presente”, declarou Anitta depois da participação.