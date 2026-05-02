ESTADO DE MINAS
Fãs lotam Copacabana para ver Shakira
Público ocupa a praia para acompanhar o show gratuito da estrela colombiana, conhecida como "Loba" pelos fãs
-
Fã sobe em árvore para tentar melhor visão do show Foto: Daniel RAMALHO / AFP
-
Equipe de segurança revista público nos acessos ao show de Shakira em Copacabana Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP
-
Vista aérea mostra a dimensão do público na orla carioca Foto: Daniel RAMALHO / AFP
-
Plateia diversa marca presença para acompanhar o espetáculo de Shakira Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP
-
-
Fãs chegam cedo e esperam a apresentação da colombiana Foto: Daniel RAMALHO / AFP