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Fãs lotam Copacabana para ver Shakira

Público ocupa a praia para acompanhar o show gratuito da estrela colombiana, conhecida como "Loba" pelos fãs

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  • Fã sobe em árvore para tentar melhor visão do show
    Fã sobe em árvore para tentar melhor visão do show Foto: Daniel RAMALHO / AFP
  • Equipe de segurança revista público nos acessos ao show de Shakira em Copacabana
    Equipe de segurança revista público nos acessos ao show de Shakira em Copacabana Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP
  • Vista aérea mostra a dimensão do público na orla carioca
    Vista aérea mostra a dimensão do público na orla carioca Foto: Daniel RAMALHO / AFP
  • Plateia diversa marca presença para acompanhar o espetáculo de Shakira
    Plateia diversa marca presença para acompanhar o espetáculo de Shakira Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP
  • Fãs chegam cedo e esperam a apresentação da colombiana
    Fãs chegam cedo e esperam a apresentação da colombiana Foto: Daniel RAMALHO / AFP
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