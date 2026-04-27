5 dicas essenciais para quem vai pilotar um drone pela primeira vez
Comprar um drone é só o começo; veja os cuidados básicos com a legislação, segurança e técnicas de voo para não perder seu equipamento ou causar acidentes
compartilheSIGA
A empolgação de tirar um drone novo da caixa é grande, mas a responsabilidade é ainda maior. Antes do primeiro voo, existem cuidados essenciais que garantem não apenas a segurança de todos ao redor, mas também a integridade do seu equipamento. Voar sem preparo pode resultar em multas, acidentes ou na perda do aparelho.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Para evitar problemas e aproveitar ao máximo a experiência de pilotagem, seguir um roteiro básico é fundamental. Desde o registro obrigatório até a escolha do local ideal, cada passo contribui para um voo tranquilo e bem-sucedido. Confira cinco dicas indispensáveis para quem está começando.
Leia Mais
7 dicas essenciais de segurança para quem gosta de viajar sozinho
Viagem frustrada? 7 dicas para não cair em roubadas com hospedagem
1. Conheça e respeite a legislação
No Brasil, a operação de drones é regulada pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA). Drones com mais de 250 gramas, incluindo o peso da bateria, precisam ser cadastrados no sistema SISANT da ANAC. O piloto também deve respeitar regras como manter o drone sempre em seu campo de visão e voar a uma distância segura de pessoas não envolvidas na operação.
2. Faça um checklist antes de cada voo
Assim como na aviação tradicional, uma checagem pré-voo é crucial. Verifique se as hélices estão firmes e sem danos, se as baterias do drone e do controle remoto estão totalmente carregadas e se o cartão de memória está inserido. Antes de decolar, aguarde o equipamento receber um sinal forte de GPS para garantir o funcionamento de recursos de segurança, como o retorno automático ao ponto de partida.
3. Escolha o local ideal para decolar
Para os primeiros voos, prefira locais abertos e sem obstáculos, como campos ou praias vazias. Evite áreas urbanas densas, aglomerações de pessoas e, principalmente, as proximidades de aeroportos, helipontes, presídios e instalações militares. Consultar mapas de aplicativos específicos para drones pode ajudar a identificar zonas de exclusão aérea e locais seguros para a prática.
4. Domine os comandos básicos primeiro
Não tente fazer manobras complexas ou filmagens cinematográficas logo de cara. Comece praticando o voo pairado, conhecido como "hover", para se acostumar com a estabilidade do drone. Depois, treine movimentos simples para frente, para trás e para os lados, sempre em baixa altitude. Dominar esses fundamentos é o que dará confiança para voos mais desafiadores no futuro.
5. Monitore a bateria com atenção
A autonomia de voo é um dos pontos mais críticos. Nunca confie em levar a bateria até o limite. Uma regra de segurança é iniciar o procedimento de pouso quando a carga atingir cerca de 30%. Isso garante uma margem segura para imprevistos, como ventos fortes que podem exigir mais força do motor para o retorno. Entenda como funciona o sistema "Return to Home" (RTH) do seu modelo e configure-o corretamente.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.