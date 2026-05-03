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Shakira quer repetir dobradinha com Anitta após show no Rio: 'Belíssima'

Cantoras trocaram elogios nas redes após dividirem o palco diante de cerca de 2 milhões de pessoas em Copacabana

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ES
Eduarda Soares
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Eduarda Soares
Repórter
03/05/2026 12:35 - atualizado em 03/05/2026 14:45

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Shakira responde Anitta após show em Copacabana: Eu quero fazer de novo
Shakira e Anitta dividiram o palco em Copacabana na noite desse sábado (2/5) crédito: Tupi

A colombiana Shakira reagiu publicamente às palavras de Anitta depois do show que reuniu cerca de 2 milhões de pessoas na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite desse sábado (2/5). "Anitta, você é linda! Muito obrigada por cantar comigo. Quero fazer de novo! Belíssima!", escreveu Shakira.

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A declaração veio em resposta aos elogios que Anitta fez à outra artista logo após a apresentação. A brasileira a chamou de "única e generosa" e disse que vai "guardar para sempre na memória" o momento de dividir o palco com ela na própria cidade.

Foto: Reprodução/Redes sociais

Primeira vez ao vivo juntas em 'Choka Choka'

As duas cantoras se apresentaram juntas pela primeira vez ao vivo para cantar "Choka Choka", faixa do novo álbum de Anitta, "EquilibriVm".

Leia Mais

O dueto foi um dos pontos mais celebrados do projeto Todo Mundo no Rio e aconteceu diante do maior público já registrado em um show de Shakira.

Em entrevista ao gshow, Anitta lembrou a dimensão do evento. "A energia do povo brasileiro prestigiando a nossa loba marcou a história do Todo Mundo no Rio", disse a cantora, que enfatizou a felicidade em vivenciar aquele instante em sua própria cidade ao lado de "uma amiga tão querida".

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