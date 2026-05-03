Shakira quer repetir dobradinha com Anitta após show no Rio: 'Belíssima'

A colombiana Shakira reagiu publicamente às palavras de Anitta depois do show que reuniu cerca de 2 milhões de pessoas na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite desse sábado (2/5). "Anitta, você é linda! Muito obrigada por cantar comigo. Quero fazer de novo! Belíssima!", escreveu Shakira.

A declaração veio em resposta aos elogios que Anitta fez à outra artista logo após a apresentação. A brasileira a chamou de "única e generosa" e disse que vai "guardar para sempre na memória" o momento de dividir o palco com ela na própria cidade.

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Primeira vez ao vivo juntas em 'Choka Choka'

As duas cantoras se apresentaram juntas pela primeira vez ao vivo para cantar "Choka Choka", faixa do novo álbum de Anitta, "EquilibriVm".

O dueto foi um dos pontos mais celebrados do projeto Todo Mundo no Rio e aconteceu diante do maior público já registrado em um show de Shakira.

Em entrevista ao gshow, Anitta lembrou a dimensão do evento. "A energia do povo brasileiro prestigiando a nossa loba marcou a história do Todo Mundo no Rio", disse a cantora, que enfatizou a felicidade em vivenciar aquele instante em sua própria cidade ao lado de "uma amiga tão querida".