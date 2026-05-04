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Animais

Shakira e o instinto da loba: como se comporta o animal que inspira a cantora colombiana

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Redação Flipar
  • A associação surgiu em 2009 com a música She Wolf, que ajudou a consolidar essa identidade artística. Na canção e em suas performances, a cantora explora uma figura independente, intensa e segura, características que reforçam o simbolismo da loba em sua carreira.
    A associação surgiu em 2009 com a música She Wolf, que ajudou a consolidar essa identidade artística. Na canção e em suas performances, a cantora explora uma figura independente, intensa e segura, características que reforçam o simbolismo da loba em sua carreira. Foto: Instagram
  • Essa imagem ganhou ainda mais força quando Shakira, ao descobrir a traição do marido, o jogador Gérard Piqué, com uma mulher mais nova, deu a volta por cima lançando uma música provocativa que lhe rendeu muito dinheiro. Ela enfatizou na letra que
    Essa imagem ganhou ainda mais força quando Shakira, ao descobrir a traição do marido, o jogador Gérard Piqué, com uma mulher mais nova, deu a volta por cima lançando uma música provocativa que lhe rendeu muito dinheiro. Ela enfatizou na letra que "Mulheres não choram; mulheres faturam". O clipe bombou. Foto: Instagram @3gerardpique
  • Na natureza, as lobas — fêmeas do lobo-cinzento — também carregam um simbolismo forte, mas baseado em comportamento real. Elas desempenham papel essencial dentro da alcateia, contribuindo para a organização e sobrevivência do grupo.
    Na natureza, as lobas — fêmeas do lobo-cinzento — também carregam um simbolismo forte, mas baseado em comportamento real. Elas desempenham papel essencial dentro da alcateia, contribuindo para a organização e sobrevivência do grupo. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Uma das características mais marcantes das lobas é o senso de cooperação. Elas ajudam na caça, na proteção do território e na criação dos filhotes, atuando de forma coordenada com os demais membros da alcateia.
    Uma das características mais marcantes das lobas é o senso de cooperação. Elas ajudam na caça, na proteção do território e na criação dos filhotes, atuando de forma coordenada com os demais membros da alcateia. Foto: Imagem gerada por i.a
  • As lobas vivem em diferentes regiões do planeta, incluindo partes da América do Norte, Europa e Ásia. Esses animais conseguem se adaptar a ambientes variados, como florestas, montanhas e áreas mais abertas.
    As lobas vivem em diferentes regiões do planeta, incluindo partes da América do Norte, Europa e Ásia. Esses animais conseguem se adaptar a ambientes variados, como florestas, montanhas e áreas mais abertas. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Dentro da alcateia, existe uma estrutura hierárquica bem definida. A fêmea dominante costuma liderar ao lado do macho dominante, sendo responsável por decisões importantes relacionadas ao grupo.
    Dentro da alcateia, existe uma estrutura hierárquica bem definida. A fêmea dominante costuma liderar ao lado do macho dominante, sendo responsável por decisões importantes relacionadas ao grupo. Foto: Imagem gerada por i.a
  • No período de reprodução, a loba dominante é, em geral, a principal responsável por gerar filhotes. A gestação dura cerca de dois meses, e os filhotes nascem em tocas preparadas para garantir proteção.
    No período de reprodução, a loba dominante é, em geral, a principal responsável por gerar filhotes. A gestação dura cerca de dois meses, e os filhotes nascem em tocas preparadas para garantir proteção. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Após o nascimento, as lobas demonstram cuidado intenso com os filhotes. Elas permanecem próximas nos primeiros meses, garantindo alimentação e segurança enquanto os pequenos ainda são vulneráveis.
    Após o nascimento, as lobas demonstram cuidado intenso com os filhotes. Elas permanecem próximas nos primeiros meses, garantindo alimentação e segurança enquanto os pequenos ainda são vulneráveis. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Outro aspecto importante é a comunicação. Lobas utilizam uivos, expressões corporais e odores para se comunicar com a alcateia, fortalecendo os laços e organizando as atividades do grupo.
    Outro aspecto importante é a comunicação. Lobas utilizam uivos, expressões corporais e odores para se comunicar com a alcateia, fortalecendo os laços e organizando as atividades do grupo. Foto: Imagem gerada por i.a
  • A capacidade de adaptação também é um ponto de destaque. Lobas conseguem ajustar seus hábitos conforme a disponibilidade de alimento e as condições do ambiente, o que contribui para a sobrevivência da espécie.
    A capacidade de adaptação também é um ponto de destaque. Lobas conseguem ajustar seus hábitos conforme a disponibilidade de alimento e as condições do ambiente, o que contribui para a sobrevivência da espécie. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Assim como na metáfora popularizada por Shakira, as lobas reais simbolizam resistência, união e inteligência. Na natureza, essas qualidades são fundamentais para manter o equilíbrio da alcateia e garantir a continuidade da espécie.
    Assim como na metáfora popularizada por Shakira, as lobas reais simbolizam resistência, união e inteligência. Na natureza, essas qualidades são fundamentais para manter o equilíbrio da alcateia e garantir a continuidade da espécie. Foto: Instagram
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