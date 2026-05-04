Shakira e o instinto da loba: como se comporta o animal que inspira a cantora colombiana

Essa imagem ganhou ainda mais força quando Shakira, ao descobrir a traição do marido, o jogador Gérard Piqué, com uma mulher mais nova, deu a volta por cima lançando uma música provocativa que lhe rendeu muito dinheiro. Ela enfatizou na letra que "Mulheres não choram; mulheres faturam". O clipe bombou. Foto: Instagram @3gerardpique