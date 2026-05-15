Virginia Fonseca anunciou término um dia depois de ver jogo de Vini Jr.

A influenciadora Virginia Fonseca anunciou na manhã desta sexta-feira (15/5) o fim do namoro com Vini Jr., do Real Madrid. O comunicado foi publicado no Instagram dela, sete meses depois de o casal ter oficializado a relação em Mônaco. Vini Jr. não se pronunciou publicamente sobre o término até a publicação desta reportagem.

No texto, Virginia evitou apontar um motivo específico para a separação. "Hoje, escolhemos respeitar um o caminho do outro. Torço muito pela felicidade e pelo sucesso do Vinicius, e tudo isso com muito carinho", escreveu. Em outro trecho, a influenciadora afirmou: "Ao longo da minha vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, pra mim, é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer."

A versão pública: "nunca negociar aquilo que é inegociável"

A publicação não explica o que teria sido o ponto de ruptura. Virginia se limitou a falar em maturidade, em respeito mútuo e em encerrar um ciclo. "Eu sempre vou me permitir viver. Viver algo de verdade, sem medo, sem cálculo e sem deixar de ser quem eu sou. Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo o que me proponho a viver na minha vida", disse a influenciadora no comunicado.

Ela ainda pediu que o assunto fosse encerrado: "Peço o respeito de todos e que seja uma página virada na vida de cada um, assim como será na minha."

Os sinais que vinham se acumulando nas últimas semanas

Embora o término tenha pegado parte do público de surpresa, sinais de instabilidade na relação vinham se acumulando ao longo das últimas semanas. No início de maio, o jogador publicou uma sequência de fotos nos stories e, entre elas, havia um registro ao lado de Virginia. Poucas horas depois, Vini apagou apenas essa foto e manteve as demais publicações no ar.

A Cronologia do Namoro de Virginia e Vini Jr. Relembre os momentos-chave da relação que durou sete meses. Data Acontecimento Antes de Out/2025 Vini Jr. se envolve em polêmica com Day Magalhães, pedindo desculpas públicas a Virginia. 28 de Out/2025 Casal oficializa o relacionamento em Mônaco, após Virginia dar uma segunda chance. Início de Mai/2026 Surgem os primeiros sinais de crise com posts e remoção de fotos nas redes sociais. 06 de Mai/2026 Virginia nega crise em entrevista, afirmando que faria viagem para Madri. 14 de Mai/2026 Virginia é vista no estádio Santiago Bernabéu, apoiando Vini antes do comunicado oficial. 15 de Mai/2026 Virginia anuncia o fim do namoro publicamente em seu Instagram.

Na sequência, a influenciadora compartilhou no Instagram uma animação com dois pinguins que simbolizam estados emocionais opostos: um irritado e envolto em chamas, outro feito de gelo. Ao receber um abraço calmo do companheiro, o pinguim em chamas se acalmava. A postagem terminava com a frase "o poder de uma relação segura".

A entrevista em que ela negou crise

Em 6 de maio, em entrevista a Léo Dias, Virginia afirmou que o relacionamento seguia firme. "[O namoro] continua, gente. Está tudo certo, acompanhem aí. Vocês vão ver, logo logo vou para Madri ficar com ele", disse à época. Questionada se continuava apaixonada pelo jogador, respondeu: "Com certeza, ele é incrível, sou apaixonada."

Dias depois, Virginia embarcou para Madri e voltou a publicar registros ao lado de Vini, na tentativa de desmentir os rumores.

A presença no Bernabéu na véspera do anúncio

Nessa quinta-feira (14/5), véspera do comunicado de término, Virginia acompanhou a partida do Real Madrid no estádio Santiago Bernabéu ao lado de Fernanda Cristina, mãe do jogador, e da amiga Duda Freire. "Já chegamos aqui, estamos sentadinhas", gravou ela ao chegar ao local. Durante o jogo, gritou para o atleta: "Gato, lindo." Também publicou uma foto ao lado de Netinho, irmão de Vini Jr.

Influenciadora anunciou o fim da relação um dia após acompanhar jogo do Real Madrid no Bernabéu. Foto: Reprodução / Instagram

A presença no estádio horas antes do anúncio é um dos pontos que mais geraram reação nas redes sociais ao longo desta sexta-feira.

O histórico do namoro

Virginia e Vini Jr. oficializaram o relacionamento em 28 de outubro de 2025, em Mônaco, cinco meses depois de a influenciadora comunicar o fim do casamento com Zé Felipe. Antes do início oficial, o jogador chegou a se envolver em polêmica com a influenciadora Day Magalhães, que expôs mensagens trocadas com o atleta.

Na época, Vini publicou um pedido público de desculpas a Virginia: "Mesmo que ainda não fôssemos oficialmente um casal, existia uma conexão sincera. Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após o pedido de desculpas, Virginia decidiu dar uma segunda chance ao jogador. Em outubro, o relacionamento foi assumido publicamente. A influenciadora chegou a viajar várias vezes para Madri ao longo dos sete meses de namoro e se preparava para acompanhar Vini durante a Copa do Mundo.