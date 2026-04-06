'Há racistas em todos os países', adverte Vini Jr.
O atacante brasileiro do Real Madrid Vinicius Júnior, umas das principais figuras na luta contra o racismo e vítima frequente de insultos raciais e discriminação, alertou nesta segunda-feira (6) que "há racistas em todos os países".
O atleta comemorou que outros jogadores se juntem a esta luta, como Lamine Yamal, que na semana passada criticou torcedores presentes no amistoso entre Espanha e Egito, em Barcelona, e que cantaram em várias ocasiões "quem não pula é muçulmano".
"É importante que Lamine fale, isso pode ajudar os outros porque somos famosos, temos dinheiro e podemos equilibrar melhor as coisas", declarou em uma coletiva de imprensa antes do jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique.
"Os pobres e os negros que estão em todos os lados certamente têm mais dificuldades que nós e nisto [contra o racismo] temos que estar todos juntos. E nós, jogadores, podemos ter muita força", afirmou.
"Não digo que Espanha, Alemanha ou Portugal sejam países racistas, mas sim, há racistas nesses países, também no Brasil e em muitos países", denunciou.
No entanto, o atacante também se mostrou convencido de que "se seguirmos juntos nesta luta, acho que em um futuro, essas coisas [atos racistas] vão deixar de acontecer com os novos jogadores e com as pessoas em geral também".
