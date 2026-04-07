O refúgio de luxo da Costa Verde que conquistou Neymar e Virginia Fonseca

Entre o verde intenso da Serra do Mar e as águas cristalinas da Baía de Sepetiba, Mangaratiba emerge como um dos destinos mais completos e ainda pouco explorados da Costa Verde do Rio de Janeiro. A pouco mais de uma hora e meia da capital fluminense, a cidade oferece mais de 30 praias no continente e cerca de 32 ilhas próximas, combinando tranquilidade familiar, ecoturismo e acesso privilegiado a paraísos como a Ilha Grande.

Localizada entre a serra e o mar, Mangaratiba preserva um equilíbrio raro: praias de águas calmas ideais para banho e esportes náuticos, trechos mais selvagens com ondas para quem busca aventura, e uma Mata Atlântica preservada que convida a trilhas e cachoeiras. O município também carrega vestígios do ciclo do café e do período colonial, mas são as belezas naturais que roubam a cena.

Praias do continente: do sossego ao agito familiar

Praia de Santo Antônio com águas cristalinas e calmas TripAdvisor

No continente, as opções são variadas e atendem todos os perfis de viajante. A Praia do Ibicuí destaca-se pela tranquilidade, com faixa de areia ampla, águas calmas e estrutura de quiosques e bares próximos – perfeita para um dia em família ou para praticar stand up paddle. Já a Praia de Itacuruçá oferece uma das faixas de areia mais extensas da região, com boa infraestrutura.

Outras joias incluem a Praia do Saco, urbana e acessível, ideal para quem quer praticidade; a Praia Grande, mais sossegada; e a Praia Brava, procurada por quem aprecia paisagens selvagens e mar mais aberto. A Praia de Conceição de Jacareí funciona como ponto estratégico, enquanto a Praia da Junqueira é o principal ponto de partida para passeios de barco até as ilhas próximas.

Para quem busca algo mais reservado, a Praia do Saco e a Praia de Muriqui são ótimas pedidas para relaxar longe da multidão. E não faltam opções com vista privilegiada, como a Ponta do Bispo, onde o mar encontra a montanha em um cenário cinematográfico. Já a Praia de Santo Antônio é um refúgio de águas calmas e limpas. É um destino ideal para famílias, especialmente com crianças, devido à ausência de ondas fortes e à sombra natural proporcionada pela vegetação local

Ilhas paradisíacas

O verdadeiro tesouro de Mangaratiba está no mar. O município serve como excelente base para explorar ilhas da Baía de Sepetiba, com passeios de barco ou táxi-boat saindo de pontos como a Praia da Junqueira e Itacuruçá.

Ilha Guaíba: Uma das mais procuradas. Acesso fácil pela Praia da Junqueira. Tem cerca de 11 praias, com destaque para a Praia da Pitangueira (principal, com restaurante e até um Cristo Redentor), Praia da Tapera, Praia do Raposo e outras de águas calmas e ambiente preservado. Ideal para um dia inteiro de praia e trilhas leves.

Ilha de Jaguanum: Refúgio de tranquilidade, sem carros, com praias quase desertas e ambiente rústico. Águas cristalinas e clima de isolamento fazem dela uma das favoritas para quem busca paz.

Ilha de Itacuruçá e outras pequenas ilhotas completam o menu de passeios, com opções de táxi-boat a preços acessíveis (geralmente entre R$ 10 e R$ 50 por pessoa, dependendo da ilha e do barco).

Além disso, Mangaratiba oferece uma vantagem única: é o ponto de partida mais rápido para a Ilha Grande vindo do Rio de Janeiro. A travessia de flex boat ou balsa até a Vila do Abraão leva cerca de 40 minutos a 1h40, dependendo do tipo de embarcação, e costuma ser mais ágil que sair de Angra dos Reis. De lá, o visitante pode combinar o roteiro com trilhas famosas, como a do Pico do Papagaio, praias como Lopes Mendes e passeios de barco pela ilha.

Além das praias: natureza, história e aventura

Mangaratiba não vive só de mar. No interior, a Cachoeira Ingaíba (na Fazenda Ingaíba) e outras quedas d’água como a da Bengala e do Rubião convidam a refrescantes banhos em meio à mata. O Parque Arqueológico e Ambiental das Ruínas da Praia do Sahy e o Marco Jesuíta resgatam o passado colonial e do ciclo do café.

Passeios de observação de golfinhos (botos-cinza), uma das maiores concentrações das Américas na região, e trilhas na Serra do Piloto completam a experiência de ecoturismo.

História



O nome da cidade tem origem tupi e significa “lugar onde há abundância de mangarás” (uma espécie de planta). A colonização portuguesa efetiva começou no início do século 17, com a criação de aldeamentos indígenas por Martim de Sá para proteger a região contra piratas e resistências nativas. Durante os séculos 17 e 18, a economia local baseava-se na produção de açúcar e alimentos.

No século 19, Mangaratiba viveu seu auge econômico ao se tornar um dos principais portos de escoamento do café produzido no Vale do Paraíba, movimentando mais de um terço da produção nacional e servindo de rota para o tráfico de escravizados africanos. Elevada à categoria de vila em 11 de novembro de 1831, com o nome de Nossa Senhora da Guia de Mangaratiba, a cidade preserva até hoje ruínas e vestígios desse período dourado, como as ruínas do Povoado do Saco, que testemunham sua importância histórica na Costa Verde fluminense.











Quando ir e como chegar

A melhor época para visitar é entre abril e outubro, quando chove menos e o mar fica mais calmo. No verão, o movimento aumenta, mas as águas ficam mais quentes e convidativas.

O acesso é fácil: de carro pela BR-101 (Rio-Santos) ou de ônibus pela Viação Costa Verde, saindo da Rodoviária Novo Rio. Para as ilhas, os canais centrais e praias como Junqueira concentram os embarques de táxi-boat e passeios. Mangaratiba prova que, na Costa Verde fluminense, nem sempre é preciso ir longe para encontrar o paraíso. Com praias para todos os gostos, ilhas de tirar o fôlego e fácil acesso à Ilha Grande, a cidade se consolida como uma escapada perfeita para quem busca natureza, tranquilidade e aquela vibe autêntica do litoral carioca.

40 anos servindo de cartão de visitas de Mangaratiba

Portobello Resort que completa 40 anos em 2026, oferece estrutura à beira-mar e é totalmente cercado por natureza exuberante Portobello Resort/Divulgação

Você gostaria de focar em um roteiro de um fim de semana focado em relaxamento ou prefere detalhes sobre a logística de passeios de barco saindo da marina? O Portobello Resort & Safári não é apenas um hotel, é um ecossistema de lazer. Talvez o único resort no Brasil com um safári que abriga cerca de 500 animais das faunas brasileira, africana e europeia em uma área de 300 mil m². São doações do Ibama, de espécies resgatadas, garante a administração.

Descanso, lazer e conforto em um só lugar. O hotel, que completa 40 anos em 2026, oferece estrutura à beira-mar e é totalmente cercado por natureza exuberante. O formato é pensão completa, com café da manhã, almoço e jantar. Bebida alcoólica à parte.

Portobello é o único resort no Brasil com um safári que abriga cerca de 500 animais das faunas brasileira, africana e europeia Portobello/Divulgação

Para as crianças, têm recreação monitorada, piscinas, esportes náuticos e espaços pensados especialmente para elas.Enquanto isso, os adultos se divertem na ampla estrutura esportiva e de lazer, com quadras de tênis de saibro, beach tennis e pickleball, além de atividades como stand up paddle, banana boat, passeios de bicicleta, cavalgadas e uma pista de boliche.

Com pista de pouso própria e marina, o resort é o destino favorito de celebridades e atletas que buscam privacidade total entre o mar e a montanha.

Reservas e mais informações em https://portobelloresort.com.br







Refúgio dos famosos

Kart na varanda: A mansão do jogador Neymar, em Mangaratiba, no RJ, gerou uma série de polêmicas na internet. Uma delas teve a ver com um lago artificial de cerca de 1.000 m² que o atleta mandou construir. reprodução internet

Neymar Jr. e Virginia Fonseca são dois dos nomes mais famosos que escolheram Mangaratiba, na Costa Verde fluminense, para terem suas casas de veraneio de alto luxo. O craque do futebol possui uma imponente mansão avaliada em cerca de R$ 28 milhões (e que pode chegar a valores bem maiores) no exclusivo Condomínio Portobello Resort & Safari, com terreno de aproximadamente 10 mil m², heliponto, marina privativa, cinema, pista de kart e diversas áreas de lazer.

Já a influenciadora Virginia Fonseca adquiriu uma luxuosa mansão no mesmo condomínio por cerca de R$27 milhões, onde costuma passar temporadas com os filhos e compartilhar momentos em família. A presença dos dois reforça o status de Mangaratiba como um dos destinos preferidos da elite brasileira que busca privacidade, natureza preservada e infraestrutura de alto padrão à beira-mar.

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Outros famosos também escolheram a cidade para casas de veraneio, como os jogadores Gabriel Jesus e Thiago Silva, a atriz Adriana Esteves, a apresentadora Regina Casé e o DJ Dennis.