Turismo náutico eleva padrão da hotelaria em Angra dos Reis

Em meio à Mata Atlântica, com vegetação preservada, praias de areia branca, mar cristalino e mais de 365 ilhas, Angra dos Reis, também conhecida como “Cidade das Ilhas”, tem se consolidado como um dos destinos mais procurados para o turismo náutico fluminense.



Ricardo Aly, diretor da rede Nacional Inn de Hotéis, explica que esse crescimento tem impacto direto na hotelaria local, já que o novo perfil de visitante busca mais do que um quarto aconchegante. De acordo com ele, esse visitante busca serviços e estruturas que se conectem ao mar, pois a maioria tem como objetivo conhecer ilhas, enseadas e realizar passeios de barco.



“Isso criou uma pressão saudável para que os hotéis se modernizem e ofereçam mais do que o básico. Além disso, a flotilha está cada vez maior e as embarcações mais sofisticadas, o que faz com que o perfil do hóspede seja exigente. Esse movimento força os hotéis a pensarem em experiências completas, que unam hospedagem, gastronomia diferenciada e estrutura de lazer. Ou seja, já não basta estar bem localizado: é preciso entregar conveniência e exclusividade”, analisa.



Estrutura e serviços exclusivos para hóspedes



No Nacional Inn Angra dos Reis, Ricardo destaca a localização estratégica, em frente à Praia do Jardim. A proximidade com o mar facilita o acesso a passeios náuticos logo na saída do hotel, diferencial que atrai diretamente o público ligado ao turismo náutico.



Outro fator é o píer exclusivo, que garante comodidade tanto para embarques quanto para a chegada de lanchas. A infraestrutura inclui, ainda, área de lazer ampla, com piscinas de borda infinita, infantil e coberta climatizada. A gastronomia inclui almoço e jantar à la carte e uma carta de drinks selecionados.



“Na prática, o hóspede não precisa sair para encontrar comodidade, já que o hotel entrega tanto a estadia quanto serviços que dialogam com esse turismo exclusivo”, acrescenta. De acordo com o diretor, a Nacional Inn oferece suítes com varanda e vista para o mar ou para os jardins, estacionamento gratuito, wi-fi e espaços esportivos.



“Outro diferencial é a versatilidade, seja para quem viaja a trabalho, em família ou em grupo, o hotel entrega lazer e praticidade. Além disso, estar a poucos passos da marina e da praia dá ao hóspede a chance de praticar esportes aquáticos e viver experiências sem precisar se deslocar”, detalha.



Perfil do turista em transformação



Segundo Ricardo, o perfil do turista que visita Angra vai além do lazer tradicional: são famílias e grupos que desejam aliar conforto e serviços de alto padrão à experiência de contato com a natureza, especialmente a oportunidade de explorar as ilhas da região por meio da navegação.



“O que mais chama atenção é que esse público valoriza comodidades práticas. Estar a poucos minutos do Shopping Piratas, ter fácil acesso ao Centro Histórico ou ainda estar perto das principais vias de chegada são pontos que pesam muito na escolha”, analisa.



As opções de lazer dentro do próprio hotel também influenciam na decisão. “A possibilidade de relaxar em um spa com sauna e massagens, utilizar a academia ou contar com piscinas adequadas para diferentes climas contribui”, comenta.



Para Ricardo, Angra dos Reis ocupa uma posição estratégica ao reunir a beleza natural com a relevância já consolidada no turismo brasileiro. “Estar em um dos principais destinos do litoral garante visibilidade e fortalece a marca em um mercado cada vez mais competitivo”, avalia. Ele destaca, por fim, que a cidade é porta de entrada para experiências únicas, sobretudo no turismo náutico.



