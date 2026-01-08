Galeria
Prefeitura cobra ‘taxa de turismo’ em Angra dos Reis e gera atrito com rede hoteleira
Trata-se da chamada Taxa de Turismo Sustentável. Inicialmente, a cobrança foca em visitantes que chegam por transatlânticos, ônibus e vans. Foto: Flickr/MTur Destinos
Os valores variam. Para quem planeja ficar sete dias na cidade, a cobrança é de R$ 23,75 com um adicional de R$ 2,37 por dia a mais. Foto: Wikimedia Commons/Minerva97
Se o visitante for para a Ilha Grande, o valor pode dobrar. Nesse caso, a cobrança só é feita se uma empresa intermediar o passeio. Foto: Erick Caldas Xavier/Wikimédia Commons
Estão isentos da taxa moradores, familiares, idosos acima de 60 anos, crianças, pessoas com deficiência, servidores públicos em serviço e pessoas que trabalham na região. Foto: Wikimedia Commons/chensiyuan
A cobrança funcionará de forma progressiva, com 50% de desconto em 2026, 25% em 2027 e finalmente integral em 2028. Foto: Flickr - Anderson Mancini
Angra dos Reis conta com mais de 300 ilhas e centenas de praias, com destaque para suas baías protegidas, ideais para passeios de barco e mergulho. Foto: Panoramio - Alexandre Amorim CaaVR
Ilha Grande, pertencente ao município de Angra dos Reis, é a maior das ilhas do arquipélago. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
A Vila do AbraÃ£o Ã© o principal ponto de chegada e concentra a infraestrutura de pousadas e restaurantes, servindo de base para quem deseja explorar trilhas ou fazer passeios de barco. Foto: Flickr - Dave Lonsdale
Entre os seus pontos mais icônicos estão a Praia de Lopes Mendes, frequentemente eleita uma das mais bonitas do mundo pela sua areia branca e fina. Foto: Marco Yamin/Divulgação