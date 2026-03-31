Búzios: para quem busca o novo e o eterno sabor

Armação dos Búzios, para quem ainda não tem intimidade, é o destino onde o charme tem hora marcada com o bom gosto.

A antiga vila de pescadores, na Região dos Lagos no litoral Norte do Rio de Janeiro, que encantou Brigitte Bardot nos anos 1960 passou por uma metamorfose: hoje, o destino não entrega apenas praias de águas gélidas e cristalinas, mas uma das hotelarias mais refinadas do Brasil.



O mais novo objeto de desejo é o hotel Zendaya, localizado na praia de Manguinhos, estrategicamente próximo à Praia de Geribá. A proposta é atual, porém ousada para a realidade brasileira, uma hospedagem de "luxo consciente" e design orgânico.

Piscina interna aquecida é uma das opções de relaxamento no resort de luxo em Búzios RENAN BLAUTE/Divulgação



O Zendaya foca em linhas limpas, materiais naturais e uma integração fluida com o jardim. É o endereço certo para o viajante contemporâneo que busca desconexão sem abrir mão do conforto tecnológico. Atenção ao detalhe mais importante: não tem parede.



A gastronomia valoriza o produtor local, trazendo o frescor do mar direto para a mesa com um toque de cozinha autoral. São dois restaurantes: The Jul's e Sushi 11, ambos priorizam o frescor — muitos ingredientes vêm de uma horta sustentável própria.



O primeiro The Jul's tem uma proposta contemporânea e ambiente minimalista envidraçado que integra a paisagem marinha à mesa. A cozinha está sob o comando do chef chileno Félix Sánchez (ex-'Étoile no Sheraton Rio), famoso pela culinária de estilo mediterrâneo com toques brasileiros e forte influência técnica francesa.



A Costela Bovina braseada por 9 horas ao molho de vinho com mil-folhas de batata é um ícone. Uma pedida leve? A Salada Zendaya, que combina lula, camarão e frutas da estação com toque de maracujá.



O japa oferece uma cozinha tradicional e criativa, liderada pelo chef argentino Fábio Mendoza. O menu degustação é uma dica para apreciar a técnica e o frescor dos peixes. Os tartares da casa também recebem elogios frequentes dos críticos e frequentadores.



E já que a América Latina está cada vez mais em alta, Felix Sanchez é frequentemente reconhecido por renovar a cena gastronômica de Búzios, onde atua em parceria com outros chefs sul-americanos na valorização de ingredientes locais.



"Temos em comum a afetividade, memórias de infância e o rigor técnico na cozinha", diz. Por falar em chef argentino e Manguinhos, Gustavo Rinkevich decidiu comemorar os 18 anos do Roka - por três vezes consecutivas eleito melhor restaurante do litoral buziano - abrindo uma filial, no estilo quiosque, bem na entrada da cidade, “para fisgar o turista na chegada”.



No novo endereço, Rinkevich serve itens mais descomplicados, como crudo de atum com abacate sobre crocante de arroz (R$ 92), hommus de beterraba com mini vegetais orgânicos (R$ 52), burrata com pimentões e pão da casa + ovo perfeito com “duxelle” de cogumelos e espuma de inhame (R$ 54) e batatas bravas com espuma de aioli (R$ 46).



Dois ícones do verdadeiro chique buziano

Vista privilegiada da Praia da Armação, em Búzios Carlos Altman/EM



Primeiro hotel de luxo em Búzios, o Casas Brancas Boutique Hotel & Spa fez 50 anos, debruçado sobre a Baía da Armação. Uma instituição do que podemos considerar luxo.



A começar pela arquitetura mediterrânea — paredes brancas caiadas e terraços generosos — que transporta o hóspede para a Grécia em questão de segundos.



A gastronomia é um primor, a cargo do 74 Restaurant, dentro do hotel, onde você pode saborear o menu e apreciar a vista dos barcos de pesca balançando no mar. A chilena Jennifer Ortega, com passagem pelo Fasano, Hilton e Fairmont, é a chef confeiteira, um destaque e tanto para o Casas Brancas, eleito melhor Boutique Hotel do país em 2023, pelo World Travel Awards E, sim, é possivelmente o pôr do sol dos mais elegante do balneário.



Charme. A palavra para definir o Abracadabra, hotel boutique vizinho do Casas Brancas, onde a vibe é um pouco mais descontraída, no entanto igualmente exclusiva.



O diferencial é a piscina de borda infinita que parece desaguar no oceano, sem dúvidas um cartão de visitas do hotel. Além de refúgio para casais que buscam intimidade.



O Místico Sunset Lounge & Restaurant é o coração da propriedade. Recomendo o risoto de frutos do mar acompanhado de um drinque preparado pelo bartender cria da casa, Felipe Monteiro, enquanto as luzes da cidade começam a acender. O chef Sávio Freitas acaba de completar três anos de Místico, sendo um no cargo mais alto da cozinha, anteriormente tocada por nomes de prestígio, como o argentino (olha eles de novo) Rodo Lazslo. Ali, Freitas vem imprimindo uma técnica que mistura as cozinhas européias e local. O resultado é um produto 100% autoral, focado em frutos do mar. Atenção para a ostra com sorbet de caju (R$ 61, a dupla) e o polvo gremolata (R$ 149), servido com tinta de lula, molho hollandaise e risoto de limão siciliano.



O lado B para fugir do óbvio: a Rua das Pedras

Degusta Búzios 2025 reúne chefs nacionais e internacionais de 122 casas, celebrando sabores brasileiros Carlos Altman/EM Filial do Rocka, no estilo quiosque, fica bem na entrada da cidade Rocka/Divulgação Lula à Provençal ao creme de alho confitado e flor de sal do restaurante Xerelete Restaurante Xerelete/Divulgação Primeiro hotel de luxo em Búzios, o Casas Brancas Boutique Hotel & Spa fez 50 anos, debruçado sobre a Baía da Armação Carlos Altman/EM Piscina interna aquecida é uma das opções de relaxamento no resort de luxo em Búzios RENAN BLAUTE/Divulgação Brigitte Bardot visitou Búzios em 1964 e projetou a vila de pescadores para o mundo Carlos Altman/EM Vista privilegiada da Praia da Armação, em Búzios Carlos Altman/EM Voltar Próximo



Se a ideia é acordar cedo para curtir a praia, a dica é a da Ferradurinha: Pequena, cercada por rochas e com águas que parecem uma piscina.



Os especialistas em Búzios sempre alertam para os microclimas. Se estiver ventando muito na praia João Fernandes, corra para a Ferradura. A geografia da península sempre oferece um refúgio calmo, basta saber para onde olhar.



O happy hour é no Porto da Barra (Manguinhos), um dos melhores centros gastronômicos fora do centro, onde tem peixes frescos e carnes argentinas. Um dos mais bacanas e acessíveis é o Casablanca, onde o sócio João Fagundes quebra a cabeça para manter o negócio criativo e inovador. No executivo (durante a semana), os pratos variam entre R$ 40 a R$ 55. Para a Sexta-Feira da Paixão, um prato especial que será risoto de bacalhau com tapenade de azeitonas e creme de alho assado (R$ 109).



Comida do mar quase em frente onde repousa Brigitte

Lula à Provençal ao creme de alho confitado e flor de sal do restaurante Xerelete Restaurante Xerelete/Divulgação



Ele não é argentino, mas é como se fosse. Americano de nascença e criado na Argentina, o chef Bruno Katz abriu um restaurante à beira-mar, na Orla Bardot, onde repousa Brigitte Bardot, a estátua mais popular por lá. O Xerelete, como sugere o nome, é especialista em pescados. O mais interessante depois do cardápio criativo de Katz, trata-se de uma antiga casa de pescadores, com entrada pela garagem, onde os antigos moradores entravam. À mesa, o destaque vai para o tartar de atum com chili oil (condimento asiático) na tempura de alga nori (R$ 64); seguindo com ceviche do peixe de dia e sorbet de manga (R$ 68) e a lula à Provençal ao creme de alho confitado e flor de sal - o ponto alto da rodada.



Serviço



Zendaya: diárias a partir de R$ 2,9 mil. (22) 2623-1196.



Casas Brancas: diárias a partir de R$ 1,9 mil. (22) 2623-1458.

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Abracadabra: diárias a partir de R$ 1,2 mil. (22) 2623-1217.