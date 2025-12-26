Búzios: qual a melhor praia para o seu estilo de viagem?
De Geribá, a mais badalada, à tranquila Azedinha; veja um guia completo para escolher a praia ideal e aproveitar ao máximo o balneário
Planejar uma viagem para Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, pode gerar uma dúvida comum: qual praia escolher? O balneário, famoso por suas belezas naturais e charme, oferece mais de 20 praias, cada uma com características únicas que atendem a diferentes perfis de viajantes. Saber o que cada uma oferece é o segredo para aproveitar ao máximo a estadia.
Seja para quem busca agito, tranquilidade, um ambiente familiar ou o cenário perfeito para fotos, existe uma praia ideal esperando. Para facilitar sua escolha, separamos as principais praias de Búzios de acordo com o estilo de cada visitante. A escolha certa garante uma experiência muito mais completa e alinhada com suas expectativas.
Para quem busca agito
Geribá é o epicentro do agito em Búzios. Com sua extensa faixa de areia, é a praia mais badalada e frequentada por jovens. Seu mar é versátil: enquanto algumas áreas oferecem ondas que atraem surfistas, outras são mais calmas, ideais para banho. A infraestrutura é robusta, com diversos quiosques, bares e beach clubs que garantem música e movimento durante todo o dia. É o lugar certo para ver e ser visto.
Para famílias com crianças
A praia da Ferradurinha é a escolha ideal para quem viaja com os pequenos. Seu formato de baía garante um mar extremamente calmo, quase uma piscina de águas claras. Há muitas opções de aluguel de caiaques e pedalinhos, além de restaurantes com estrutura completa para atender famílias. Vale lembrar que a temperatura da água na região pode ser um pouco fria para os mais sensíveis.
Para relaxar em um cenário paradisíaco
As praias Azeda e Azedinha são cartões-postais de Búzios. O acesso pode ser feito por táxi aquático ou por um caminho a pé que parte da Praia dos Ossos e inclui uma escadaria de madeira, o que ajuda a manter o local mais preservado. As águas são cristalinas e tranquilas, perfeitas para relaxar. Por serem menores e mais resguardadas, o clima é de exclusividade e sossego. Leve o essencial, pois a estrutura de barracas é mínima.
Para os amantes de mergulho
João Fernandes e a vizinha João Fernandinho são conhecidas pela rica vida marinha. As águas calmas e transparentes tornam o local perfeito para a prática de snorkeling. É comum avistar peixes coloridos, tartarugas e corais próximos às pedras. Barcos de passeio costumam fazer paradas na região para mergulho.
A experiência em Búzios não se resume apenas ao dia na areia. Ao entardecer, a Orla Bardot e a famosa Rua das Pedras se tornam o centro das atenções, reunindo o melhor da gastronomia, lojas de grife e vida noturna agitada. A dica é escolher a praia para o dia e deixar a noite para explorar o charmoso centro da cidade.
