Búzios: qual a melhor praia para o seu estilo de viagem?

Planejar uma viagem para Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, pode gerar uma dúvida comum: qual praia escolher? O balneário, famoso por suas belezas naturais e charme, oferece mais de 20 praias, cada uma com características únicas que atendem a diferentes perfis de viajantes. Saber o que cada uma oferece é o segredo para aproveitar ao máximo a estadia.

Seja para quem busca agito, tranquilidade, um ambiente familiar ou o cenário perfeito para fotos, existe uma praia ideal esperando. Para facilitar sua escolha, separamos as principais praias de Búzios de acordo com o estilo de cada visitante. A escolha certa garante uma experiência muito mais completa e alinhada com suas expectativas.

Para quem busca agito

Geribá é o epicentro do agito em Búzios. Com sua extensa faixa de areia, é a praia mais badalada e frequentada por jovens. Seu mar é versátil: enquanto algumas áreas oferecem ondas que atraem surfistas, outras são mais calmas, ideais para banho. A infraestrutura é robusta, com diversos quiosques, bares e beach clubs que garantem música e movimento durante todo o dia. É o lugar certo para ver e ser visto.

O burburinho e as águas claras de uma das praias movimentadas de Búzios, ideais para quem busca agito. pabst_ell de Getty Images

Para famílias com crianças

A praia da Ferradurinha é a escolha ideal para quem viaja com os pequenos. Seu formato de baía garante um mar extremamente calmo, quase uma piscina de águas claras. Há muitas opções de aluguel de caiaques e pedalinhos, além de restaurantes com estrutura completa para atender famílias. Vale lembrar que a temperatura da água na região pode ser um pouco fria para os mais sensíveis.

Praias calmas com águas claras, como esta em Búzios, são ideais para quem sossego com a família. jantroyka de Getty Images

Para relaxar em um cenário paradisíaco

As praias Azeda e Azedinha são cartões-postais de Búzios. O acesso pode ser feito por táxi aquático ou por um caminho a pé que parte da Praia dos Ossos e inclui uma escadaria de madeira, o que ajuda a manter o local mais preservado. As águas são cristalinas e tranquilas, perfeitas para relaxar. Por serem menores e mais resguardadas, o clima é de exclusividade e sossego. Leve o essencial, pois a estrutura de barracas é mínima.

As águas claras de praias como esta em Búzios convidam ao mergulho e a atividades aquáticas para explorar a rica vida marinha. jantroyka de Getty Images

Para os amantes de mergulho

João Fernandes e a vizinha João Fernandinho são conhecidas pela rica vida marinha. As águas calmas e transparentes tornam o local perfeito para a prática de snorkeling. É comum avistar peixes coloridos, tartarugas e corais próximos às pedras. Barcos de passeio costumam fazer paradas na região para mergulho.

Praias como João Fernandes, em Búzios, são ideais para passeios de barco e mergulho em águas cristalinas. pabst_ell de Getty Images Signature

A experiência em Búzios não se resume apenas ao dia na areia. Ao entardecer, a Orla Bardot e a famosa Rua das Pedras se tornam o centro das atenções, reunindo o melhor da gastronomia, lojas de grife e vida noturna agitada. A dica é escolher a praia para o dia e deixar a noite para explorar o charmoso centro da cidade.

