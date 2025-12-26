Assine
VERÃO

Búzios: qual a melhor praia para o seu estilo de viagem?

De Geribá, a mais badalada, à tranquila Azedinha; veja um guia completo para escolher a praia ideal e aproveitar ao máximo o balneário

Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
26/12/2025 14:16

Um dos encantos de Búzios está em suas orlas tranquilas, repletas de barcos e beleza natural, como esta vista para o mar. crédito: Vanessa Vieira

Planejar uma viagem para Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, pode gerar uma dúvida comum: qual praia escolher? O balneário, famoso por suas belezas naturais e charme, oferece mais de 20 praias, cada uma com características únicas que atendem a diferentes perfis de viajantes. Saber o que cada uma oferece é o segredo para aproveitar ao máximo a estadia.

Seja para quem busca agito, tranquilidade, um ambiente familiar ou o cenário perfeito para fotos, existe uma praia ideal esperando. Para facilitar sua escolha, separamos as principais praias de Búzios de acordo com o estilo de cada visitante. A escolha certa garante uma experiência muito mais completa e alinhada com suas expectativas.

Para quem busca agito

Geribá é o epicentro do agito em Búzios. Com sua extensa faixa de areia, é a praia mais badalada e frequentada por jovens. Seu mar é versátil: enquanto algumas áreas oferecem ondas que atraem surfistas, outras são mais calmas, ideais para banho. A infraestrutura é robusta, com diversos quiosques, bares e beach clubs que garantem música e movimento durante todo o dia. É o lugar certo para ver e ser visto.

Vista panorâmica de praia movimentada com mar azul-turquesa, rochas e vegetação sob céu claro.
O burburinho e as águas claras de uma das praias movimentadas de Búzios, ideais para quem busca agito.pabst_ell de Getty Images

Para famílias com crianças

A praia da Ferradurinha é a escolha ideal para quem viaja com os pequenos. Seu formato de baía garante um mar extremamente calmo, quase uma piscina de águas claras. Há muitas opções de aluguel de caiaques e pedalinhos, além de restaurantes com estrutura completa para atender famílias. Vale lembrar que a temperatura da água na região pode ser um pouco fria para os mais sensíveis.

Praia de areia com mar azul-turquesa, pessoas, guarda-sóis coloridos, barcos, rochas e vegetação costeira.
Praias calmas com águas claras, como esta em Búzios, são ideais para quem sossego com a família.jantroyka de Getty Images

Para relaxar em um cenário paradisíaco

As praias Azeda e Azedinha são cartões-postais de Búzios. O acesso pode ser feito por táxi aquático ou por um caminho a pé que parte da Praia dos Ossos e inclui uma escadaria de madeira, o que ajuda a manter o local mais preservado. As águas são cristalinas e tranquilas, perfeitas para relaxar. Por serem menores e mais resguardadas, o clima é de exclusividade e sossego. Leve o essencial, pois a estrutura de barracas é mínima.

Praia movimentada com mar azul-turquesa, pessoas, guarda-sóis, casas brancas, barco e colinas verdes.
As águas claras de praias como esta em Búzios convidam ao mergulho e a atividades aquáticas para explorar a rica vida marinha.jantroyka de Getty Images

Para os amantes de mergulho

João Fernandes e a vizinha João Fernandinho são conhecidas pela rica vida marinha. As águas calmas e transparentes tornam o local perfeito para a prática de snorkeling. É comum avistar peixes coloridos, tartarugas e corais próximos às pedras. Barcos de passeio costumam fazer paradas na região para mergulho.

Vista aérea de baía com praia movimentada, mar azul-turquesa, barcos, casas na colina e vegetação.
Praias como João Fernandes, em Búzios, são ideais para passeios de barco e mergulho em águas cristalinas.pabst_ell de Getty Images Signature

A experiência em Búzios não se resume apenas ao dia na areia. Ao entardecer, a Orla Bardot e a famosa Rua das Pedras se tornam o centro das atenções, reunindo o melhor da gastronomia, lojas de grife e vida noturna agitada. A dica é escolher a praia para o dia e deixar a noite para explorar o charmoso centro da cidade.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

buzios praia rj verao viagem

