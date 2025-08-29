Como é o hotel boutique que foi cenário do filme ‘Minha Mãe é uma Peça'?

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Imagine você acordando com o som das ondas suaves na praia de Manguinhos, em Búzios, o sol iluminando janelas amplas e uma vista que parece tirada de um set de filmagem. No Zendaya Resort Beach Sport & Spa, um oásis de luxo com 40 mil metros quadrados à beira-mar, essa experiência ganha um charme extra: o resort está ligado à história de um dos filmes brasileiros mais queridos, Minha Mãe é uma Peça 3 (2019).

Mergulhamos no design sofisticado do resort, nas acomodações que são um convite ao relaxamento e na conexão especial com as gravações do blockbuster protagonizado por Paulo Gustavo, que trouxe risadas e emoção às telas. Prepare-se para conhecer um destino que é tão cinematográfico quanto acolhedor.







Design e sustentabilidade

Com cerca de 40 mil m², Zendaya tem localização privilegiada à beira da praia de Manguinhos RENAN BLAUTE/Divulgação

O Zendaya Resort é uma joia arquitetônica que combina sofisticação moderna com a vibração descontraída de Búzios. Projetado com inspiração no equilíbrio entre luxo e natureza, o resort utiliza materiais nobres como madeira e vidro, criando espaços que parecem flutuar entre os jardins exuberantes e o mar de Manguinhos.

A estética é clean, com linhas minimalistas, móveis ergonômicos e terraços que oferecem vistas de tirar o fôlego – perfeitos para um momento de contemplação ou até para imaginar Dona Hermínia, a icônica personagem de Minha Mãe é uma Peça 3, soltando uma de suas tiradas hilárias.

A sustentabilidade é um pilar do design, com painéis fotovoltaicos captando energia solar, sistemas de aquecimento de biomassa neutros em carbono e reciclagem de águas cinzas. Duas piscinas externas (uma aquecida e outra em temperatura ambiente) refletem o céu, enquanto o putting green de golfe e as quadras de tênis e paddle se integram à paisagem tropical.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zendaya Resort (@zendayaresort)

É um cenário que poderia facilmente servir de fundo para uma comédia familiar ou um drama romântico, com jardins que misturam flora local e internacional, criando cartões-postais vivos. Hóspedes elogiam a “infraestrutura impecável” e o “ambiente sereno”, ideal para relaxar após um dia de filmagens – ou de férias.

Conforto estelar

Mais do que um resort de luxo, o Zendaya é um espaço onde sofisticação e a liberdade convivem em harmonia RENAN BLAUTE/Divulgação

As acomodações do Zendaya são um capítulo à parte, projetadas para serem verdadeiros refúgios. Com 25 suítes e villas exclusivas, cada uma é uma obra-prima de conforto, equipada com ar-condicionado, TVs de tela plana, Wi-Fi gratuito e isolamento acústico para garantir tranquilidade. As camas king-size, envoltas em lençóis premium, convidam a noites de sono perfeitas, enquanto os banheiros oferecem banheiras ou chuveiros espaçosos, roupões macios, chinelos e amenities de alta qualidade.

Algumas suítes têm vista para o jardim ou o campo de golfe, enquanto outras abrem diretamente para o mar, perfeitas para casais ou famílias em busca de privacidade.

As Golf Villas, com suítes independentes, jardim privativo e piscina exclusiva, são ideais para grupos – quem sabe, até para uma equipe de filmagem ou uma família como a de Dona Hermínia. Hóspedes destacam o “café da manhã espetacular” com opções de buffet e à la carte, além de mimos como chá da tarde e frigobares bem abastecidos. Atividades como mergulho, snorkeling, ciclismo e trilhas complementam a estadia, enquanto o W Spa Zendaya, com tratamentos de marcas como Skeyndor e óleos da Nhá do Brasil, oferece relaxamento digno de uma estrela de cinema. É fácil imaginar o elenco de Minha Mãe é uma Peça 3 desfrutando dessas comodidades entre uma cena e outra.

Gravações de 'Minha Mãe é uma Peça 3'

O filme Minha Mãe é uma Peça 3, dirigido por Susana Garcia e estrelado por Paulo Gustavo, Mariana Xavier e Rodrigo Pandolfo, foi a terceira parte da saga de Dona Hermínia, uma mãe carismática e intrometida que conquistou o Brasil. Lançado em 2019, o filme arrecadou mais de US$ 34 milhões mundialmente e foi parcialmente filmado em Búzios, com o Zendaya Resort Beach Sport & Spa servindo como uma das locações.

A escolha do resort não é surpresa: seu cenário de praias intocadas, jardins tropicais e arquitetura elegante é perfeito para as cenas que misturam humor, emoção e o caos familiar característico da série. Embora o IMDb mencione Los Angeles como uma das locações, o coração tropical do filme pulsa em Búzios, onde o Zendaya ofereceu o pano de fundo ideal para momentos memoráveis.

Imagine Dona Hermínia, com seu jeito exagerado, causando alvoroço no restaurante do resort, com seus dois menus diários, ou tentando acompanhar os filhos em uma atividade náutica – o Zendaya tem até uma lancha própria para passeios personalizados! A vibe descontraída de Búzios, combinada com o luxo do resort, reflete o tom do filme: uma mistura de leveza, risadas e laços familiares.

A região de Búzios já é um ícone de produções audiovisuais, com novelas como Viver a Vida (2009) e Insensato Coração (2011) gravadas nas proximidades, mas o Zendaya eleva o padrão com sua exclusividade. O resort não divulga detalhes específicos das gravações, mas hóspedes relatam a energia vibrante do local, que parece pronta para novas produções a qualquer momento.







O Zendaya Resort Beach, Sport & Spa é um convite à imersão em experiências inesquecíveis em Búzios. Voltado para famílias, casais, amigos e amantes do esporte e da natureza, o resort oferece um universo de possibilidades em um cenário paradisíaco.

Mais do que um resort de luxo, o Zendaya é um espaço onde sofisticação e a liberdade convivem em harmonia. Cada detalhe foi pensado para surpreender, acolher e inspirar, criando memórias únicas para cada hóspede.

O Zendaya Resort Beach Sport & Spa marca uma nova fase, guiada por uma visão expansiva de hospitalidade e excelência. Com cerca de 40 mil m² e localização privilegiada à beira da praia de Manguinhos, o resort conta com jardins exuberantes que mesclam espécies da flora nacional e internacional.

“Criamos um ambiente acolhedor e inclusivo para toda a família, sempre com responsabilidade socioambiental. Nosso objetivo é oferecer experiências memoráveis, que vão além do esperado”, afirma Fernando Kanbara, gerente geral do Zendaya.

O nome Zendaya tem origem no idioma shona, falado em partes da África, e significa “agradecer”. Um conceito que traduz perfeitamente a proposta do resort: proporcionar momentos de plenitude, conexão e gratidão. A simbologia da tartaruga, escolhida como emblema, reforça valores como serenidade, longevidade e a ideia de “lar”, com seu casco que protege e abriga.







Estrutura e acomodações

O resort dispõe de 47 suítes distribuídas nas categorias Master, Unique, Deluxe, Classic e Golf Villas. A Golf Villas, ideal para famílias e grupos, acomoda até cinco pessoas e oferece duas suítes independentes, jardim privativo e piscina exclusiva.







Esportes e bem-estar

Na praia, esportes aquáticos como wakeboard e moto aquática são oferecidos com orientação de instrutores especializados Studio Cromo/Divulgação

Com uma das maiores infraestruturas esportivas da região, o Zendaya Resort oferece experiências para todos os perfis. São mais de 10 opções de esportes de quadra, que vão desde o Padel, Squash e Tênis, este último com opções de quadra de grama e saibro, com equipamentos de alto padrão, até o Golf, com campo assinado pelo bicampeão do Masters, José Maria Olazábal.







“Disponibilizamos o sistema TrackMan®, tecnologia de referência mundial na análise e no aprimoramento do desempenho no golfe. Somos o único resort no Brasil a oferecer esse recurso, funcionando como uma clínica especializada em treinamentos de tacadas de aproximação, com métricas precisas e feedback em tempo real para potencializar a performance do atleta", explica Kanbara.

O complexo conta ainda com quadras de vôlei de praia, bocha, futebol, beach tennis, poliesportiva, tênis de mesa, futmesa, bilhar, pebolim, videogame e muito mais.

A academia, considerada uma das melhores de resorts do Brasil, oferece estações multifuncionais, área de cardio, ringue de boxe e equipamentos de última geração, como o Keiser®, que oferece um treinamento completo com a tecnologia de controle pneumático para aumento de eficiência e diminuição do risco de lesões.

Na praia, esportes aquáticos como wakeboard, caiaque, windsurf, wakefoil, seabob, snorkel, surf e moto aquática são oferecidos com orientação de instrutores especializados e equipamentos de ponta. O resort também dispõe de duas embarcações para passeios em família.







Spa & Relaxamento

O W Spa Zendaya, inaugurado em janeiro, é fruto da parceria com a renomada marca W Spa. Aberto ao público mediante reserva, o espaço tem mais de 30 terapias disponíveis e conta com uma estrutura completa de bem-estar, com hidromassagem (para até 8 pessoas), salas de massagem individuais e para casais, três tipos de sauna (seca, a vapor e bio sauna), crioterapia e uma área de relaxamento com vista para o pôr do sol e para o campo de golfe.

Os tratamentos utilizam produtos da marca 100% brasileira Nhá do Brasil, que colabora com a comunidade indígena Apiaká. O W Spa Zendaya é mais do que um centro de bem-estar: é um verdadeiro santuário de reconexão.

O resort oferece ainda um centro de beleza com serviços premium, como cortes, coloração, maquiagem, design de sobrancelhas e cuidados com mãos e pés.







Gastronomia de alto nível

No Sushi 11, o Chef Fábio Mendoza assina um cardápio que une tradição japonesa e toques contemporâneos RENAN BLAUTE/Divulgação

A alta gastronomia é um dos pilares do Zendaya Resort. Os restaurantes The Jul’s e Sushi 11 entregam experiências sofisticadas e surpreendentes.

Com ampla experiência internacional, o premiado Chef Félix Sanchez trouxe frescor, sofisticação e uma nova identidade à gastronomia do The Jul’s. Inspirado na culinária mediterrânea, o chef aposta em releituras criativas de clássicos internacionais, combinadas com ingredientes locais frescos e de alta qualidade.

O cardápio destaca influências de países como Itália, França, Portugal e Espanha, com forte presença de frutos do mar, carnes nobres, legumes orgânicos e aromas marcantes vindos da brasa.

“Trabalhamos sempre com ingredientes da melhor qualidade. Estou trazendo minha identidade — um estilo mais mediterrâneo e autoral, com muito sabor vindo do Josper, da brasa, do fogo. Minha principal inspiração vem do Mediterrâneo: frutos do mar, carvão, vegetais. Em muitos pratos utilizamos vegetais orgânicos da nossa própria horta”, afirma Sanchez.

Félix também contribui na criação de experiências gastronômicas que prometem colocar o Zendaya Resort no mapa dos principais destinos culinários do Brasil.

No Sushi 11, o Chef Fábio Mendoza assina um cardápio que une tradição japonesa e toques contemporâneos.

“Queremos proporcionar uma experiência que celebre a delicadeza da culinária japonesa com o luxo de Búzios”, diz Mendoza, que destaca seu menu omakasê exclusivo.

Premiado Chef Félix Sanchez trouxe frescor, sofisticação e uma nova identidade à gastronomia do The Jul’s RENAN BLAUTE/Divulgação Na praia, esportes aquáticos como wakeboard e moto aquática são oferecidos com orientação de instrutores especializados Studio Cromo/Divulgação No Sushi 11, o Chef Fábio Mendoza assina um cardápio que une tradição japonesa e toques contemporâneos RENAN BLAUTE/Divulgação Mais do que um resort de luxo, o Zendaya é um espaço onde sofisticação e a liberdade convivem em harmonia RENAN BLAUTE/Divulgação Com cerca de 40 mil m², Zendaya tem localização privilegiada à beira da praia de Manguinhos RENAN BLAUTE/Divulgação Piscina interna aquecida é uma das opções de relaxamento no resort de luxo em Búzios RENAN BLAUTE/Divulgação Voltar Próximo







Experiências para todas as idades

O resort conta ainda com uma área kids completa, com monitores disponíveis durante todo o dia e uma agenda diária de atividades que abrangem todas as idades. As crianças podem se divertir em oficinas manuais e brincadeiras em grupo, em caminhadas ecológicas pela trilha e horta do resort, além de atividades nas quadras e nos jardins, sempre estimulando a integração com a natureza.







Um resort, infinitas possibilidades

Com duas piscinas (uma aquecida e outra com vista para o mar), atividades para todas as idades, hospitalidade impecável e um ambiente que une luxo e natureza, o Zendaya Resort Beach Sport & Spa redefine o conceito de experiência completa.

“Desejamos ser o destino onde os sonhos ganham forma, oferecendo experiências singulares que unem múltiplas atividades a uma imersão completa no melhor do conforto, hospitalidade, alta gastronomia, bem-estar e esportes", finaliza Kanbara.

Serviço:

Rua Rancho Grande, Manguinhos – Armação dos Búzios/ RJ

(22) 2623-1196 e (21) 3900-8788

https://zendayaresort.com.br/

@zendayaresort