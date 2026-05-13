Virginia mostra bolsa de luxo em clima de Copa do Mundo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Virginia Fonseca chamou a atenção ao usar peças da Chanel inspiradas nas cores do Brasil para acompanhar os jogos da Copa do Mundo ao lado de Vini Jr. O visual incluía uma bolsa em verde, amarelo e azul, avaliada em cerca de R$ 41 mil, e outros acessórios da grife que somavam mais de R$ 50 mil.

@fifytvnews Virginia Fonseca ostenta bolsa da Chanel de R$ 43 mil para a Copa! ???? A gata escolheu um modelo exclusivo de ráfia nas cores verde, amarelo e azul. É o look de milhões que fala, né? Vocês usariam ou acham que é muito dinheiro para uma bolsa de praia? Comenta aqui! ???????????? #VirginiaFonseca #Chanel #CopaDoMundo #Brasil #Famosos ???? Segue a página que aqui o babado não para! ???????? ? som original - FifiTVNews

A escolha da influenciadora traduz um movimento crescente no mercado de luxo: a aproximação entre a herança das grandes marcas e códigos de pertencimento cultural. Esse gesto revela uma estratégia que vai além da simples ostentação, incorporando símbolos esportivos e culturais à narrativa de desejo.

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A própria Chanel tem ampliado essa conversa entre sofisticação e estilo de vida. A recém-lançada coleção Coco Beach 2026 aposta em uma elegância descomplicada, com maiôs estruturados e conjuntos fluidos para uso na praia, em resorts ou na cidade. Outra tendência reforçada pela marca são as bolsas oversized, vistas no desfile Cruise em Biarritz, que unem funcionalidade e um novo olhar sobre o luxo.

A nova estratégia do luxo

Para a estrategista de marcas Tamara Lorenzoni, o episódio simboliza uma mudança na percepção e consumo de luxo. “Durante muitos anos, o luxo buscou uma neutralidade estética quase universal. Hoje, vemos uma mudança clara: as grandes maisons entendem que desejo também nasce de pertencimento cultural”, afirma.

Segundo a especialista, uma peça da Chanel com as cores do Brasil em um contexto esportivo deixa de ser apenas um objeto para construir uma narrativa e identificação emocional. O luxo contemporâneo passa a ser menos sobre a exibição explícita e mais sobre a capacidade de traduzir códigos culturais de forma sofisticada.

Lorenzoni explica que a exclusividade agora está ligada à criação de uma experiência simbólica que dialoga com memória e identidade. “Existe hoje uma busca muito forte por singularidade e por uma curadoria estética que faça sentido dentro da vida real das pessoas”, detalha.

O crescimento de peças resortwear acompanha essa mudança. O luxo não se restringe mais a ocasiões formais e passa a ocupar viagens, eventos esportivos e experiências de verão. “A Chanel entende isso com precisão ao transformar moda praia em extensão do lifestyle da marca, sem perder sua herança, sua consistência e sua ideia de permanência”, conclui.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.