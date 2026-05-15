Virginia Fonseca e Vini Jr. terminam relacionamento: ‘Me dediquei muito’

Virginia Fonseca anunciou nesta sexta-feira (15/5) o fim do relacionamento com Vini Jr. A influenciadora usou as redes sociais para comunicar o término e deixou claro que a decisão foi tomada com maturidade.

"Quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer", escreveu Virginia no comunicado.

Na publicação, a influenciadora destacou que se entregou ao relacionamento sem abrir mão de quem é. "Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo o que me proponho a viver", afirmou, acrescentando que sempre priorizou o trabalho e os próprios sonhos, mas que também se permitiu viver o relacionamento "sem criar qualquer barreira".

Virginia disse que os dois optaram por "respeitar o caminho um do outro" e declarou torcer pelo sucesso e pela felicidade do jogador. Ao encerrar o texto, pediu respeito do público e que o assunto seja tratado como uma página virada.

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