Assine
overlay
Início Cultura
PONTO FINAL

Virginia Fonseca e Vini Jr. terminam relacionamento: ‘Me dediquei muito’

Virginia Fonseca anuncia fim do namoro com Vini Jr. e detalha suas prioridades em postagem nas redes sociais

Publicidade
Carregando...
ES
Eduarda Soares - Rádio Tupi
ES
Eduarda Soares - Rádio Tupi
Repórter
15/05/2026 09:28

compartilhe

SIGA
×
Virginia Fonseca e Vini Jr. terminam relacionamento: ‘Me dediquei muito’
Virginia Fonseca e Vini Jr. terminam relacionamento: ‘Me dediquei muito’ crédito: Tupi

Virginia Fonseca anunciou nesta sexta-feira (15/5) o fim do relacionamento com Vini Jr. A influenciadora usou as redes sociais para comunicar o término e deixou claro que a decisão foi tomada com maturidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer", escreveu Virginia no comunicado.

Na publicação, a influenciadora destacou que se entregou ao relacionamento sem abrir mão de quem é. "Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo o que me proponho a viver", afirmou, acrescentando que sempre priorizou o trabalho e os próprios sonhos, mas que também se permitiu viver o relacionamento "sem criar qualquer barreira".

Leia Mais

Virginia disse que os dois optaram por "respeitar o caminho um do outro" e declarou torcer pelo sucesso e pela felicidade do jogador. Ao encerrar o texto, pediu respeito do público e que o assunto seja tratado como uma página virada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Veja a postagem da influencer:

Tópicos relacionados:

celebridades cultura entretenimento vini-jr virginia-fonseca

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay