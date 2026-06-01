Virginia agradece a Vini Jr. por defendê-la de insultos em jogo do Brasil
Jogador pediu à torcida 'com todo o carinho' para não ofender a ex-namorada; influenciadora foi alvo de ofensas após craque marcar em amistoso contra o Panamá
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SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Virginia Fonseca, de 27 anos, agradeceu a Vini Jr., de 25, por defendê-la dos insultos no Maracanã no amistoso da Seleção contra o Panamá, no último domingo (31/5).
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A influenciadora repostou a postagem do ex-namorado, e escreveu "Obrigada". Antes, o camisa 7 escreveu: "Ambiente foi mágico hoje no Maraca. Mas queria pedir, com todo o carinho, para não ofenderem a Virgínia".
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"Tivemos uma relação muito bonita e gostaria que a apoiassem porque entre gente está tudo bem. O respeito e o carinho seguem! Vamos juntos pelo hexa!!"
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Os insultos teriam ocorrido quando Virginia Fonseca comemorou o primeiro gol de Vini Jr. no amistoso. A Seleção brasileira goleou o Panamá por 6 a 2. A partida foi o último teste do Brasil antes da Copa do Mundo, que começa no próximo dia 11 de junho.