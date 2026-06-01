Assine
overlay
Início Cultura
CELEBRIDADES

Virginia agradece a Vini Jr. por defendê-la de insultos em jogo do Brasil

Jogador pediu à torcida 'com todo o carinho' para não ofender a ex-namorada; influenciadora foi alvo de ofensas após craque marcar em amistoso contra o Panamá

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
01/06/2026 12:03

compartilhe

SIGA
×
Jornalista defende Virginia Fonseca após críticas duras sobre cobertura na Globo
Virginia Fonseca foi alvo de ofensas da torcida em último amistoso da Seleção Brasileira, no Maracanã, antes da Copa crédito: Tupi

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Virginia Fonseca, de 27 anos, agradeceu a Vini Jr., de 25, por defendê-la dos insultos no Maracanã no amistoso da Seleção contra o Panamá, no último domingo (31/5).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

 

Leia Mais


A influenciadora repostou a postagem do ex-namorado, e escreveu "Obrigada". Antes, o camisa 7 escreveu: "Ambiente foi mágico hoje no Maraca. Mas queria pedir, com todo o carinho, para não ofenderem a Virgínia".

"Tivemos uma relação muito bonita e gostaria que a apoiassem porque entre gente está tudo bem. O respeito e o carinho seguem! Vamos juntos pelo hexa!!"

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os insultos teriam ocorrido quando Virginia Fonseca comemorou o primeiro gol de Vini Jr. no amistoso. A Seleção brasileira goleou o Panamá por 6 a 2. A partida foi o último teste do Brasil antes da Copa do Mundo, que começa no próximo dia 11 de junho.

Tópicos relacionados:

maracana ofensas selecao-brasileira vini-jr- virginia-fonseca

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay