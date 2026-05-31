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Cantor se desculpa por beber antes de show: 'Me emocionei demais'

Nattan prometeu voltar a Maracanaú, no Ceará, para fazer apresentação gratuita como compensação ao público, mas não anunciou a data

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Folhapress - Notícias
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Repórter
31/05/2026 18:07

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Fotografia mostra o cantor Nattan no palco, de camisa branca, sorrindo, com o microfone na mão
Nattan disse que talvez a ansiedade pelo show o tenha atrapalhado e confessou não se lembrar inteiramente da apresentação crédito: Reprodução

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O cantor Nattan, de 27 anos, pediu desculpas ao público de Maracanaú (CE) após a apresentação realizada na última sexta-feira (29/5) durante as festividades de São João.

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Em vídeos divulgados nas redes sociais, o artista aparece sem camisa no palco, o que gerou comentários de internautas que o acusaram de estar alcoolizado durante o show.

Em uma sequência de vídeos publicada nos Stories do Instagram, o cantor reconheceu que consumiu bebida alcoólica antes de subir ao palco e afirmou que o desempenho ficou abaixo do esperado.

Segundo ele, a expectativa para o evento era grande, principalmente pela proposta de dividir a apresentação com Zé Vaqueiro, que também integrava a programação.

 

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Segundo Nattan , a expectativa para a apresentação fez com que ele exagerasse na comemoração ainda no camarim. "Tinha uma semana que eu estava animado e ansioso pro show de Maracanaú, e acabamos que tomamos uma no camarim, acho que me emocionei demais, de tanto que eu estava querendo viver aquele momento", declarou.

Ele então avaliou que não entregou ao público o espetáculo que costuma realizar. Como forma de compensação, anunciou que retornará à cidade para uma apresentação gratuita, cuja data ainda será definida.

O artista afirmou que divulgará em breve mais informações sobre o novo show e reforçou o pedido de desculpas aos fãs.

Nattan também admitiu não se recordar de parte do que aconteceu durante a apresentação. "Acho que me lembro de ter cantado umas cinco músicas. Me disseram que foram umas 60", comentou.

A repercussão do episódio foi negativa nas redes sociais. Usuários criticaram a postura do cantor e classificaram sua atitude como falta de profissionalismo e desrespeito ao público.

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Alguns comentários destacaram que artistas devem manter o compromisso com a qualidade das apresentações, enquanto outros consideraram inadequado o consumo de álcool antes de subir ao palco.

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