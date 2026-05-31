Apresentadora diz ter sido expulsa de hotel em Nova York

A apresentadora do programa "TV Fama", Flávia Noronha relatou ter sido expulsa de um hotel em Nova York, após uma acusação de violação de normas internas.

Acompanhada do marido e da filha, a jornalista afirma que o estabelecimento aplicou uma multa indevida sob pretexto de fumo no quarto.

A confusão no M Social New York Times Square terminou com a presença de autoridades locais. Segundo Flávia, o gerente decidiu pela retirada da família do local após os hóspedes questionarem a cobrança de US$ 500 dólares (cerca de R$ 2.500) e solicitarem a intervenção policial para mediar o conflito.

O marido da apresentadora, Kiko, chegou a sugerir a realização de um teste rápido para confirmar que não havia fumado.

A defesa do casal se baseia na ausência de evidências físicas ou registros por parte da administração do hotel, que sustenta a punição sem apresentar registros visuais ou odoríferos.

"Não tem cheiro, não tem nada, não tiraram foto. Não tem nada", desabafou a jornalista em suas redes sociais. Ela classifica a situação como uma cobrança abusiva e injustificada, alegando que o valor foi cobrado sem qualquer comprovação do ato.

Regras contra fumo e proibição de substâncias

O regulamento do hotel veta o consumo de cigarros convencionais, eletrônicos, vapes, charutos e maconha em qualquer dependência interna.

No entanto, a comunicadora reforça que nenhum integrante do grupo faz uso de tais produtos e que não havia vestígios no aposento.

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"Eu não uso nada disso. Não fumo", afirmou Flávia ao rebater a notificação. Mesmo com a contestação e o pedido por provas concretas, a família precisou deixar o prédio por determinação da gerência após a chegada da polícia.