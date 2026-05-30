Marco Pigossi retoma estudos em universidade nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marco Pigossi revelou nesta sexta-feira (29/5), no Instagram, sua nova rotina de estudos e trabalho. O ator publicou na rede social um relato sobre a experiência de cursar psicologia nos Estados Unidos, onde mora atualmente.

"Eu sempre tive uma relação estranha com o sistema acadêmico. Como ator sempre achei que a vida era a matéria, o palco, o set. Tentei por anos conciliar o trabalho com uma faculdade e nunca consegui. Agora chegando nos 40 voltei pra essa aventura. Continuo com dificuldades de conciliar, mas agora com mais calma talvez consiga", declarou.

O artista disse em sua declaração que a rotina de trabalho e estudos tem sido difícil, já que precisa fazer várias viagens, mas também afirmou estar animado com a nova empreitada.

"Hoje sou Sophomore [estudante do segundo ano] em psicologia na universidade, tem um caminho ainda, mas a idade traz sabedoria, calma e foco que eu não tinha quando adolescente. Ouvi de um amigo aqui: 'keep yourself teachable' ou seja, mantenha-se 'ensinável'... e assim sigo...", continuou.

Fora da Globo desde 2018, Pigossi vem construindo uma carreira em produções nacionais e internacionais. O ator participou das séries da Netflix "Tidelands", da Austrália, da espanhola "Alto Mar" e da nacional "Cidade Invisível".

O ator também estreou na segunda temporada da série "Mentes extraordinárias", da HBO, em que faz o papel de Dr. Beau Pedrosa, um neurocirurgião carismático e talentoso, descrito como alguém com forte empatia pelos pacientes e um passado ligado ao hospital Bronx General.

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A participação do brasileiro começa no episódio 12.