Zé Felipe fala sobre Virginia e Ana Castela: 'Mulheres com medo'
Cantor diz que passará o próximo Dia dos Namorados sozinho e brinca que seu histórico recente de términos de relacionamentos afasta pretendentes
O cantor Zé Felipe revelou que passará o próximo Dia dos Namorados sem companhia. Em conversa descontraída com o jornalista Wesley Sathler, o artista de 28 anos brincou sobre sua atual fase solteira, sugerindo que as pretendentes podem estar intimidadas por seu histórico recente de términos.
Enquanto o músico lida com a solteirice, sua ex-esposa se prepara para um novo desafio profissional nos Estados Unidos.
A influenciadora, que recentemente encerrou um namoro de seis meses com Vini Jr, viajará para integrar a equipe do Domingão durante a cobertura do torneio mundial de futebol.
Ao ser questionado sobre quem entende mais do esporte, Zé Felipe foi direto ao reconhecer o mérito da mãe de seus três filhos.
"Eu acho que ela, né? Porque até ela foi convidada para ser comentarista e eu não fui", admitiu o cantor ao sugerir que a ex-mulher tem mais conhecimento técnico.
Rumores de volta com Virginia e fim com Ana Castela
Sobre as especulações de que estaria ensaiando uma volta com a influenciadora um ano após o divórcio, o artista negou qualquer movimentação.
Ele avaliou que a repercussão de suas separações pode estar afastando novas relações. "Acho que o povo está com medo de namorar eu", afirmou o cantor em tom bem-humorado.
Além do fim do casamento, o cantor relembrou o breve relacionamento de três meses com Ana Castela, que chegou ao fim em dezembro do ano passado. Zé Felipe brincou que o fato de ter encerrado dois ciclos importantes recentemente torna a busca por um novo par mais complexa, apesar de não ter exigências específicas.
Atualmente, o músico garante que não há ninguém em vista para ocupar seu coração. Mesmo diante das provocações sobre possíveis recaídas com a ex, ele reforçou estar "sozinho" e sem pretendentes, encerrando os boatos que circulavam nas redes sociais sobre uma suposta reconciliação familiar.