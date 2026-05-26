Virginia surge com Zé Felipe após fim de namoro com Vini Jr.

O clima de romance entre Virginia Fonseca e Zé Felipe roubou a cena durante a celebração de cinco anos de Maria Alice, filha mais velha do antigo casal. Pouco mais de uma semana após o término da influenciadora com o jogador Vini Jr., os dois chegaram juntos ao evento e demonstraram forte sintonia diante dos convidados.

Zé Felipe aproveitou o palco da festa para realizar uma espécie de serenata, resgatando a canção "Só Tem Eu". A faixa tem um peso emocional para a dupla, pois foi composta pelo artista para Virginia no início do namoro, em 2020, quando o clipe estrelado pelos dois viralizou nas redes.

Confira o vídeo

RECAÍDA? Zé Felipe dedica a música Só Tem Eu para Virginia Fonseca: Volta pelo amor de Deus! pic.twitter.com/jA6DVkcdi8 — poponze (@poponze) May 26, 2026

Declaração no palco e apelido carinhoso

A apresentação foi marcada por um momento de descontração que agitou o público presente. Antes de iniciar os primeiros versos, o filho de Leonardo brincou com a ex-companheira sobre a importância daquela música na história deles. "A [música] que te trouxe, hein, Vivíbora", disparou o cantor no palco.

A interação e a escolha da trilha sonora rapidamente se tornaram o assunto principal entre os internautas. Muitos viram no gesto uma tentativa de reaproximação, especialmente pelo fato de a música ter sido o marco inicial da exposição pública do romance anos atrás.

Virginia Fonseca e Zé Felipe (Foto: Reprodução)

Repercussão entre famosos e fim de namoro recente

A sintonia da família foi registrada em uma publicação conjunta no Instagram, gerando uma onda de apoio de celebridades e amigos. O influenciador Lucas Guimarães foi um dos mais enfáticos ao declarar que não consegue "shippar" os dois com outras pessoas. Já Mari Fernandez e Mirela Janis elogiaram a beleza da união familiar nos comentários.

O encontro ocorre em um momento de transição na vida pessoal da influenciadora. Virginia encerrou oficialmente sua relação de sete meses com o atacante da Seleção Brasileira no último dia 15 de maio. O jogador, embora esteja em solo nacional, não compareceu ao aniversário da criança.

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A torcida dos seguidores pela retomada do casamento dominou as interações na postagem. Enquanto alguns fãs pediram pela restauração do núcleo familiar, outros brincaram sobre ignorar os relacionamentos recentes da influenciadora para focar em uma possível volta com o pai de seus filhos.