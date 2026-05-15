‘Sua hora chegou’: web clama por volta de Virginia e Zé Felipe

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Pouco depois da confirmação do término do relacionamento entre Virginia Fonseca e Vini Jr., anunciado nesta sexta-feira (15/5), fãs da influenciadora passaram a pedir uma reconciliação entre a dona da WePink e o cantor Zé Felipe, ex-marido e pai dos três filhos dela. As redes sociais do sertanejo rapidamente foram tomadas por comentários de fãs que torcem pela volta do antigo casal, considerado um dos mais populares da internet brasileira.

“Ahhh queria muito, família linda”, escreveu uma seguidora. “Ela vai correr pra ele”, comentou outra internauta. “Faça uma serenata e mande flores. Sua hora chegou”, sugeriu um fã ao cantor.

Outros seguidores apostaram em uma reaproximação discreta entre os dois. “Eu ainda acho que eles vão se pegar no off”, brincou um perfil. “Vai atrás da Vivibora”, pediu outro internauta. “Tu está com a faca e o queijo na mão, Zé. Corre que é sua”, comentou mais um usuário.

Também houve quem defendesse a reconstrução da família. “Eu sou a favor da família, então vou ficar aqui na torcida pela reconciliação e reconstrução dessa família”, escreveu uma fã. “Eles nasceram um pro outro”, afirmou outra seguidora. “A química deles ninguém supera”, comentou mais uma.

Veja mais postagens:

Será que vem aí? Virgínia e Zé Felipe part. 2? pic.twitter.com/0cp4ghoH2S — Abe. (@abecomenta) May 15, 2026

Não dou 1 mês pra Virgínia e Zé Felipe voltarem, anotem pic.twitter.com/bnP49nrVEi — lucas (@srluca_) May 15, 2026

o primeiro comentário no post do zé felipe depois do término da virgínia kkkkkk pic.twitter.com/SMRm0pgjy3 — exposita. (@ExpositaTT) May 15, 2026

Todo mundo de acordo que Virgínia e Zé Felipe vão voltar né ? pic.twitter.com/HF2oQaQiK6 — Wanderson Cowboy (@ForaSaf) May 15, 2026

Fãs encontram pistas

No comunicado publicado nos stories, Virginia afirmou que viveu o relacionamento com Vini Jr. de maneira intensa e sem barreiras. Segundo ela, a decisão pelo término aconteceu após perceber que não abriria mão daquilo que considera “inegociável”. “Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo o que me proponho a viver”, escreveu a influenciadora.

Ela também destacou que prefere encerrar ciclos com maturidade a permanecer em algo que deixou de fazer sentido. “Aprendi a nunca negociar aquilo que, para mim, é inegociável”, declarou. O jogador não se pronunciou até o momento.

O fim do namoro acontece poucos dias após Zé Felipe visitar a mansão de Virginia, em Goiânia (GO). O cantor esteve no imóvel no último dia 6 de maio para visitar os filhos do ex-casal: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Na ocasião, o artista publicou registros ao lado da ex-sogra, Margareth Serrão.

Apesar da movimentação dos fãs, Virginia e Zé Felipe não chegaram a se encontrar durante a visita do cantor à residência da influenciadora, segundo pessoas próximas.

Outro detalhe que chamou atenção dos seguidores nesta semana foi a mudança visual no jatinho particular da influenciadora. Virginia exibiu nas redes sociais a nova identidade da aeronave, mas optou por manter o adesivo da família com desenhos dela, de Zé Felipe e dos três filhos do casal, acrescentando apenas detalhes em rosa e as iniciais “VF”.

O casamento de Virginia e Zé Felipe chegou ao fim no final de maio de 2025, com um anúncio conjunto publicado no Instagram. Na época, os dois afirmaram que seguiriam unidos como amigos para cuidar dos filhos.

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Após a separação, Zé Felipe viveu um breve relacionamento com Ana Castela, enquanto Virginia assumiu o namoro com Vinícius Júnior.