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Vídeo mostra discussão entre Virgínia e Vini Jr. antes de término

Imagens foram gravadas em uma rua de Madri. Vídeo viralizou na internet

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
15/05/2026 13:47

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Vaza suposto vídeo que mostra discussão entre Virginia e Vini Jr antes de término; assista
Vaza suposto vídeo que mostra discussão entre Virginia e Vini Jr antes de término; assista crédito: Tupi

A influenciadora Virginia Fonseca confirmou o fim de seu relacionamento com o jogador Vini Jr. por meio de um comunicado oficial. A decisão foi tornada pública logo após um vídeo dos dois em uma suposta discussão viralizar na internet.

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O registro foi feito na noite dessa quinta-feira (14/5), em uma via pública de Madrid, na Espanha. Nas imagens divulgadas pelo perfil Daily do Garotinho, o casal aparece conversando de forma séria, com a empresária mantendo uma postura defensiva de braços cruzados.

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Decisão prioriza projetos pessoais e valores

Em seu desabafo, Virginia explicou que se entrega totalmente aos seus projetos e relações, mas que existem limites que não está disposta a ultrapassar. Ela ressaltou a importância de encerrar vínculos de forma amigável quando a conexão se perde.

"Sempre trabalhei muito, sempre fui muito focada nos meus sonhos e nas minhas responsabilidades", pontuou a influenciadora. Ela afirmou que optou por preservar o carinho entre os dois em vez de prolongar uma situação que não fazia mais sentido.

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A nota de encerramento reforça o desejo de felicidade para o atleta e pede compreensão aos seguidores. Virginia classificou o término como uma etapa superada, enfatizando que ambos agora seguem trajetórias independentes.

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