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Virginia volta para o Brasil após término relâmpago com Vini Jr.

Influenciadora anunciou o fim do relacionamento com o jogador do Real Madrid horas depois de postagem juntos nas redes

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LS
LUAN SANTOS
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LUAN SANTOS
Repórter
15/05/2026 12:43

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Virginia Fonseca confirmou nesta sexta-feira (15/5) o fim do relacionamento com o jogador Vinícius Júnior
Virginia Fonseca confirmou nesta sexta-feira (15/5) o fim do relacionamento com o jogador Vinícius Júnior crédito: Redes Sociais

Após anunciar o fim do namoro com o jogador do Real Madrid, Vini Jr., Virginia Fonseca, 27, está retornando ao Brasil.

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A informação foi confirmada ao UOL pela assessoria da influenciadora na manhã de hoje. Apesar de confirmar o retorno dela ao Brasil, a equipe afirmou não ter detalhes sobre o voo e o horário previsto para a sua chegada.

O retorno acontece horas após ela usar as redes sociais para comunicar o fim do relacionamento com o atleta. Na publicação, a influenciadora afirmou que se dedicou muito a relação e disse que o namoro deixou de fazer sentido, então ela preferiu "ter maturidade" para "encerrar com carinho".

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Virginia estava em Madrid desde segunda-feira (11/5). Ontem, a influenciadora marcou presença em uma partida do Real Madrid. Ela chegou a publicar uma foto com uma camisa que leva o rosto do craque, mas apagou o post em seguida.

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Ao anunciar o término com Vini, a influenciadora disse que se dedicou muito ao relacionamento, mas que não "negocia o inegociável". Virginia disse que o relacionamento deixou de fazer sentido, então ela preferiu "ter maturidade" para "encerrar com carinho".

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