Virginia recebeu declaração de amor horas antes do término com Vini Jr.

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Horas antes de Virginia Fonseca anunciar o fim do relacionamento com Vini Jr., nesta sexta-feira (15/5), o jogador fez uma declaração de amor para a influenciadora. O anúncio do término foi feito em um comunicado nas redes sociais da dona de WePink. Os dois ficaram juntos por cerca de seis meses.

Na noite de quinta-feira (14/5), Virginia esteve no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, acompanhando uma partida do Real Madrid, equipe defendida por Vini Jr. Nas redes, a influenciadora compartilhou registros da visita ao estádio usando um look personalizado em homenagem ao atacante: uma jaqueta jeans com o rosto do jogador estampado nas costas. “Estava com saudade de assistir um jogo aqui”, escreveu ela na legenda da publicação.

Sempre presente nas postagens da influenciadora, Vini Jr comentou a publicação com uma declaração carinhosa. “Te amo”, escreveu o atleta.

Apesar do clima de romance exibido nas redes, a sequência de fotos publicada por Virginia no Bernabéu foi apagada pouco depois do anúncio da separação. Os registros não aparecem mais no perfil oficial da influenciadora.

Virginia também chegou a publicar uma foto ao lado de Fernanda Cristina, mãe do jogador, horas antes de revelar o fim do relacionamento. O clique aumentou ainda mais a surpresa dos seguidores diante da notícia.

O término foi confirmado pela influenciadora na manhã desta sexta-feira (15/5). Em uma carta aberta publicada nos stories, Virginia afirmou que aprendeu a não negociar aquilo que considera “inegociável” em sua vida e explicou que os dois decidiram seguir caminhos diferentes.

“Eu sempre vou me permitir viver. Viver algo de verdade, sem medo, sem cálculo e sem deixar de ser quem eu sou. Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito”, declarou.

No texto, ela também destacou que prefere encerrar ciclos com maturidade em vez de permanecer em uma relação apenas por conveniência. “Ao longo da minha vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, para mim, é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer”, escreveu.

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Virginia encerrou o comunicado afirmando que a separação aconteceu de forma respeitosa e desejou felicidade ao ex-companheiro. Até o momento, Vinícius Júnior não se pronunciou publicamente sobre o fim do namoro.