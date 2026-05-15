Mãe de Virginia publica reflexão antes de término da filha com Vini Jr.

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, compartilhou uma mensagem sobre princípios horas antes de a influenciadora anunciar o fim do relacionamento com o jogador Vinícius Júnior nesta sexta-feira (15/5). O término foi comunicado por meio de uma carta aberta publicada nas redes sociais, na qual a empresária afirmou que aprendeu a não abrir mão do que considera “inegociável” em sua vida.

O post de Margareth falava sobre princípios, compromisso e fé, o que levou seguidores a especularem sobre uma possível indireta relacionada ao fim do namoro. “Hoje em dia, muita coisa essencial é chamada de ultrapassada. Amar com compromisso, ser fiel, cuidar da família, educar os filhos, caminhar com Deus. Mas princípios não saem de moda”, dizia o texto.

Virginia e Vini Jr. estavam juntos oficialmente desde outubro de 2025, quando o atacante do Real Madrid teria feito o pedido de namoro. O relacionamento vinha sendo acompanhado de perto pelos fãs desde os primeiros rumores de romance.

Nos últimos dias, inclusive, a influenciadora esteve em Madri, na Espanha, e chegou a negar rumores de crise na relação. Após o Dia das Mães, Virginia desembarcou na capital espanhola e fez publicações que indicavam que o namoro seguia bem. Ela acompanhou o jogo de Vini e chegou a postar foto de camisola na cama do atleta na noite de quinta-feira.

“Eu sempre vou me permitir viver. Viver algo de verdade, sem medo, sem cálculo e sem deixar de ser quem eu sou. Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo o que me proponho a viver na minha vida”, escreveu nesta sexta.

A influenciadora também destacou que prefere encerrar ciclos com maturidade do que insistir em algo que deixou de fazer sentido. “Ao longo da minha vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, para mim, é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer”, declarou.

Virginia encerrou a publicação dizendo que a decisão foi tomada em comum acordo e pediu respeito ao momento vivido pelos dois. “Hoje, escolhemos respeitar o caminho um do outro. Torço muito pela felicidade e pelo sucesso do Vinicius”, concluiu.

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Até o momento, Vinícius Júnior não se pronunciou publicamente sobre o fim do relacionamento.