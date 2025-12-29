Zé Felipe anuncia término de namoro com Ana Castela

O cantor Zé Felipe anunciou na noite desta segunda-feira (29/12), por meio de publicação no Instagram, que chegou ao fim o relacionamento com a também cantora Ana Castela. O casal assumiu o relacionamento em outubro deste ano.

Em publicação, o artista agradeceu por tudo que viveu ao lado de Ana e afirmou que o término foi decidido em comum acordo para que possam seguir sozinhos em busca dos “objetivos individuais” de ambos.

“Aprendi muito com ela, que fez com que eu enxergasse outro Zé Felipe que existia em mim, coisas que eu não fazia há muito tempo. Eu e minha família temos um grande carinho pela família Castela. Sou muito grato por ter tido como sogros Michelle e Rodrigo, vocês fazem parte da minha vida. Assim como Dorico, Duda e Vetuche. Vocês sempre podem contar comigo.”

Ele também negou que o fim do relacionamento tivesse sido motivado por brigas. “Conversamos e vimos que o melhor era cada um seguir o seu caminho. Eu a amo e sei que ela também me ama. Desejo a ela toda a felicidade do mundo. Sei que a internet cria inverdades que não existem e sei o quanto isso pesa para a Ana e para a família dela. Se forem inventar mentiras, que falem de mim”, disse.

O filho de Leonardo foi casado durante cerca de cinco anos com a influenciadora Virginia Fonseca, e também anunciou a separação neste ano, em maio. Com ela, o cantor tem três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.