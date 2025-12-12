Ana Castela aparece com olho inchado, fãs reagem e ela explica

Assine
  • Ana Castela vive momento especial na carreira e também na vida pessoal, com o namoro com Zé Felipe, de 27 anos. Ela está sempre em evidência na mídia.
  • Recentemente, aliás, a Justiça de Mato Grosso rejeitou o pedido de suspensão do show da cantora, marcado para o dia 18 de setembro, em Sapezal, como parte das comemorações do aniversário do município na Região Centro-Oeste.
  • O pedido foi feito em uma ação popular que alegou sobrepreço no contrato de R$ 950 mil firmado com a empresa Boiadeira Music Ltda. Apesar das alegações, a Justiça indeferiu o pedido, alegando não haver provas suficientes para caracterizar irregularidade que justificassem o cancelamento do evento. Assim, ele ocorreu naturalmente.
  • Ana Castela vai participar de
  • "Eu também quero entender melhor. Chegaram em mim e falaram que eu ia fazer. Falei: 'uai, vamos então'. E assim, é sério, não é uma participaçãozinha ali, não. Vou participar mesmo", disse ela, em entrevista ao portal G1. Foto: reprodução @anacastelacantora
  • Ana Castela, que admitiu ter dificuldades para decorar texto, mostra empolgação com sua estreia como atriz. A novela deve estrear em janeiro de 2026.
  • "Falei pra eles: só coloca um trechinho pequeno. Por exemplo, a vilã está brigando comigo, eu só falo assim: quê? Eu só quero falar esse tantinho. Não consigo decorar nem música. Mas é difícil, atuar, fazer as coisas certas. Mas eu espero me dar bem. "Falei pra eles: só coloca um trechinho pequeno", descontraiu a cantora. Foto: reprodução/instagram
  • Ana Castela segue como um fenômeno nos palcos de todo o Brasil. Em 2025, ela empilha sucessos a exemplo de outros anos. Antes de “Deixa nóis Viver”, em parceria com o DJ Alok, ela engatou “Despedida”.
  • O single teve produção musical de Salve Malak e marcou o reencontro da Boiadeira com o rapper Xamã - eles já haviam feito parceria em “Poesia Acústica 16”.
  • Antes de “Despedida”, por sinal, a cantora já havia lançado outros dois singles em 2025: “Melhor Feat” e “Para Sempre”.
  • Ana Castela vive um momento ímpar na carreira. No fim de 2024, ela faturou seu primeiro Grammy Latino. A premiação inédita veio na categoria “Melhor Álbum de Música Sertaneja” por “Boiadeira Internacional (Ao Vivo)
  • Perguntada se poderia fazer algo estilo Taylor Swift, com trocas de roupas e
  • Nos últimos anos, Ana Castela tornou-se um dos grandes nomes da música sertaneja. Ela está sempre entre os artistas mais ouvidos ou vistos em plataformas de áudio e vídeo. É uma das sensações do Spotify e do YouTube.
  • Ana Flávia Castela completou 22 anos em 16 de novembro de 2025. Ela nasceu em Amambai, em Mato Grosso do Sul, mas foi criada em Sete Quedas. A cidade, que faz fronteira com o Paraguai, tem apenas cerca de 11 mil habitantes e fica a 470 km da capital do estado, Campo Grande.
  • A região Centro-Oeste, principalmente o estado de Goiás, é a que mais escuta sertanejo no Brasil. O local é rico em agricultura e pecuária, que sempre estiveram muito presentes na vida de Castela. Ela começou a cantar aos 15 anos no coral de uma igreja gospel.
  • Apesar da ligação com a região, Castela se mudou para o Paraná em 2020, assim como outros cantores sertanejos têm feito. Ela, porém, foi lá para estudar, com o objetivo de passar no curso de Medicina.
  • Inicialmente, ela escolheu a cidade de Campo MourÃ£o. No entanto, com as dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19, acabou se afastando dos estudos e se reaproximou da mÃºsica.
  • No Natal de 2023, a Boiadeira anunciou a compra de uma fazenda em Sete Quedas, em Mato Grosso do Sul, onde ela viveu. A cantora postou mensagem no Instagram dizendo que o gado já estava lá.
  • A ligação de Ana Castela com o ambiente rural é familiar. Entre o fim de 2020 e o início de 2021, ela passou um tempo em uma fazenda de seu avô, no Paraguai. Foi nesta época que a cantora foi convidada para gravar, com fins comerciais, a música
  • Em 2022, Castela começou a participar de programas de televisão. No período, a matogrossense conquistou seu primeiro grande grande reconhecimento, o
  • Ana Castela também gosta de fazer parcerias para gravações. Um dos destaques é “Covardia”, com Wesley Safadão. E
  • Com as parcerias, Castela interage com outros gêneros. E ela levou o sertanejo até mesmo para o carnaval, pois criou o
  • A mistura de gêneros no trabalho de Ana Castela - inclusive juntando o sertanejo com funk e música eletrônica - é considerada por muitos um trunfo na carreira da Boiadeira.
  • Ana Castela foi uma das artistas que participou da estreia do sertanejo no Rock in Rio em 2024, na comemoração dos 40 anos do festival. A atração foi apresentada pela icônica dupla Chitãozinho e Xororó. Além de Ana Castela, subiram ao palco como convidados Simone Mendes e Júnior Lima.
  • Na vida pessoal, Ana Castela teve um namoro tumultuado com o também artista sertanejo Gustavo Mioto. Em dezembro de 2024, a cantora utilizou suas redes sociais para se pronunciar aos fãs sobre o fim do relacionamento. O casal estava junto desde 2022, mas no período chegou a romper outras duas vezes.
  • â??Nossas vidas continuam e seguimos com gratidÃ£o por tudo o que vivemos juntos. PeÃ§o compreensÃ£o, respeito e o carinho de todos que sempre me apoiaram. AgradeÃ§o por tudoâ?, declarou Ana Castela.
