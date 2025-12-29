Huck dá menos audiência do que Globo Rural

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sinal de alerta para o Domingão com Huck. O programa desse domingo (28/12), o último do ano, rendeu 9,2 pontos de audiência, uma marca muito baixa, sobretudo se comparada a outras atrações dominicais.

A título de comparação, o Globo Rural, exibido pela manhã, rendeu 9,8 pontos. O filme "Titanic", que antecedeu o programa de Luciano Huck, deu pouco mais de 10 pontos.

Outro programa que está no amarelo é o Fantástico. Como relatado na coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo, a revista eletrônica da Globo fechou o ano com a pior número na década e o resultado mais baixo desde a sua estreia, em 1973.

Segundo dados de audiência da Grande São Paulo, principal mercado de televisão do Brasil, a atração comandada por Maju Coutinho e Poliana Abritta obteve média de 16 pontos em suas 52 edições. Cada ponto equivale a 199 mil telespectadores.

Trata-se de uma queda de 5% em relação a 2024, quando alcançou 16,8 pontos. É a pior média da década do jornalístico, que desde 2022 vê seus números caírem de forma consistente.

Naquele ano, a revista eletrônica alcançou 19 pontos.