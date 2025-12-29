Assine
overlay
Início Cultura
Cultura

Huck dá menos audiência do que Globo Rural

Outro programa que está no amarelo é o Fantástico, que fechou o ano com a pior número na década e o resultado mais baixo desde a sua estreia, em 1973

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
29/12/2025 17:04

compartilhe

SIGA
x
Um dos maiores apresentadores do Brasil, Luciano Huck completa 53 anos no dia 3 de setembro. Atualmente, ele comanda o Domingão com Huck.
Um dos maiores apresentadores do Brasil, Luciano Huck comanda o Domingão com Huck crédito: Reprodução de TV / Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sinal de alerta para o Domingão com Huck. O programa desse domingo (28/12), o último do ano, rendeu 9,2 pontos de audiência, uma marca muito baixa, sobretudo se comparada a outras atrações dominicais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A título de comparação, o Globo Rural, exibido pela manhã, rendeu 9,8 pontos. O filme "Titanic", que antecedeu o programa de Luciano Huck, deu pouco mais de 10 pontos.

Leia Mais

Outro programa que está no amarelo é o Fantástico. Como relatado na coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo, a revista eletrônica da Globo fechou o ano com a pior número na década e o resultado mais baixo desde a sua estreia, em 1973.

Segundo dados de audiência da Grande São Paulo, principal mercado de televisão do Brasil, a atração comandada por Maju Coutinho e Poliana Abritta obteve média de 16 pontos em suas 52 edições. Cada ponto equivale a 199 mil telespectadores.

Trata-se de uma queda de 5% em relação a 2024, quando alcançou 16,8 pontos. É a pior média da década do jornalístico, que desde 2022 vê seus números caírem de forma consistente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Naquele ano, a revista eletrônica alcançou 19 pontos.

Tópicos relacionados:

domingao-com-huck fantastico globo globo-rural luciano-huck tv

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay