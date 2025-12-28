Atriz detona Gisele Bündchen, Jay-Z e Beyoncé por amizade com Ivanka Trump

FOLHAPRESS - Luana Piovani soltou o verbo contra Gisele Bündchen, Beyoncé e Jay-Z. O motivo é a proximidade dos artistas com Ivanka Trump, filha de Donald Trump, e uma suposta falta de posicionamento político.

Em vídeo publicado neste sábado (27/12), a atriz diz que artistas e personalidades relevantes como eles deveriam se manifestar ideologicamente com maior frequência e intensidade, o que, diz ela, raramente acontece. "Desde que eu vi dona Gisela, dona Beyoncé, indo lá de risinho com filho de Trump, para mim morreu", falou Luana.

"Já tinha preguiça, é gente que nunca gostei muito, mas ainda precisava lidar porque realmente são pessoas muito relevantes, mas agora, caguei. É tudo humanamente falso", provocou Luana.

"Tem que ser talentoso e humano, inteligente e humano, estar em uma posição de sucesso e humano, se não, não adianta nada", completou. "Quem sabe daqui a três décadas a gente não tenha ídolos melhores?".

Jantar com Ivanka

Em setembro deste ano, Ivanka Trump promoveu um jantar com celebridades para arrecadação de fundos para a ONG Reform, que trata da reforma penitenciária nos EUA. Além de Beyoncé e o marido, estavam no evento artistas como The Weeknd, Cameron Diaz, Jamie Foxx e Travis Scott.



Na época, viralizaram vídeos de Beyoncé e Jay-Z rindo e conversando com Ivanka e o marido, o dono de construtora Jared Kushner.

Já Gisele Bündchen é amiga íntima da filha de Trump. As duas fazem viagens constantes a praias e iates de luxo com seus maridos e filhos. Ivanka também começou a treinar jiu jitsu na Valente Brothers, academia do marido de Gisele, Joaquim Valente.