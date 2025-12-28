Morre Thierry Tremouroux, ator de 'Nos Tempos do Imperador', aos 65 anos

O ator Thierry Tremouroux, da novela "Nos tempos do imperador", morreu aos 65 anos. A informação foi compartilhada pela filha dele, Lara, no Instagram.

"Vai tranquilo, meu amor. Curtindo sua ondinha, igual eu te talei. Fez bem demais, fez lindo, como você é amado pai! Quantos amigos, quantos presentes. Que sorte poder ter aprendido desde cedo o verdadeiro valor da vida", escreveu ela.

A causa da morte não foi informada. Há três anos, o ator recebeu diagnóstico de câncer.

A atriz Drica Moraes disse que Tremouroux foi um homem espetacular. Humberto Carrão, do remake de "Vale Tudo", também homenageou o ator --"que coisa bonita ver o amor de vocês", escreveu nos comentários da publicação de Lara.

Recentemente, Tremouroux fez a série "Os donos do jogo", na Netflix, que deve ganhar uma segunda temporada. Em "Nos tempos do imperador", novela das seis exibida na TV Globo em 2021, ele interpretou Eugênio. Atuou ainda na série "Filhos da pátria".