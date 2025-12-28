Assine
overlay
Início Cultura
LUTO

Morre Thierry Tremouroux, ator de 'Nos Tempos do Imperador', aos 65 anos

Tremouroux fez a série 'Os donos do jogo', na Netflix, que deve ganhar uma segunda temporada, além de ter atuado em 'Filhos da pátria'

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
28/12/2025 19:23 - atualizado em 28/12/2025 19:44

compartilhe

SIGA
x
Thierry em 'Nos tempos do imperador'
Thierry em 'Nos tempos do imperador' crédito: João Miguel Júnior/Globo/Divulgação

O ator Thierry Tremouroux, da novela "Nos tempos do imperador", morreu aos 65 anos. A informação foi compartilhada pela filha dele, Lara, no Instagram.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Vai tranquilo, meu amor. Curtindo sua ondinha, igual eu te talei. Fez bem demais, fez lindo, como você é amado pai! Quantos amigos, quantos presentes. Que sorte poder ter aprendido desde cedo o verdadeiro valor da vida", escreveu ela.

Leia Mais

A causa da morte não foi informada. Há três anos, o ator recebeu diagnóstico de câncer.

A atriz Drica Moraes disse que Tremouroux foi um homem espetacular. Humberto Carrão, do remake de "Vale Tudo", também homenageou o ator --"que coisa bonita ver o amor de vocês", escreveu nos comentários da publicação de Lara.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Recentemente, Tremouroux fez a série "Os donos do jogo", na Netflix, que deve ganhar uma segunda temporada. Em "Nos tempos do imperador", novela das seis exibida na TV Globo em 2021, ele interpretou Eugênio. Atuou ainda na série "Filhos da pátria".

Tópicos relacionados:

novela serie streaming televisao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay