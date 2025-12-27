Assine
DIFICULDADES

Cantora do Rouge pede trabalho e se emociona ao lembrar da morte do marido

Li Martins diz que não tem conseguido trabalhos após o acidente do marido e que seu lado psicológico está afetado com a situação

LV
LEONARDO VOLPATO
27/12/2025 14:00 - atualizado em 27/12/2025 14:00

Li Martins vem passando dificuldades após a morte do marido JP Mantovani
Li Martins vem passando dificuldades após a morte do marido JP Mantovani crédito: Instagram/Reprodução

FOLHAPRESS - Viúva do empresário JP Mantovani desde setembro, após um acidente de moto, a cantora Li Martins, ex-integrante do grupo Rouge, afirma que tem passado por uma crise financeira.

Em entrevista ao canal Amar, de Mariana Kupfer, ela diz que não tem conseguido trabalhos após o acidente dele e que seu lado psicológico está afetado com essa situação.

"Tenho aprendido nesse processo a pedir ajuda. Estou construindo uma casa e larguei tudo para cuidar da minha filha e minha saúde", conta ela, emocionada. Com Mantovani, tem uma menina de 8 anos.

"Parei de cantar na turnê que eu fazia para poder estar na rotina da minha filha. Estou em busca de trabalho, pessoas alinhadas ao meu propósito", comenta a cantora, ao afirmar que pretende exercer seu ofício, mas de uma forma que consiga estar mais tempo em casa para ficar com a filha.

Mantovani tinha 46 anos e morreu em um acidente de moto na Marginal Pinheiros, em São Paulo. A notícia comoveu fãs e amigos do casal, que acompanhavam de perto a história de amor construída ao longo de quase uma década.

