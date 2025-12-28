Ator pede pix a fãs e diz que está com dificuldade para comprar comida

FOLHAPRESS - Com dificuldades financeiras, Mário Gomes, de 73 anos, decidiu recorrer aos fãs. O ator publicou um vídeo em suas redes sociais pedindo pix aos seguidores.

"Sempre fiz muitos projetos, e o dinheiro foi consequência. Perdi minha casa no ano passado de forma desonesta. Neste ano perdi todo meu dinheiro, mas tenho recebido muitas sugestões de seguidores falando para eu fazer uma vaquinha pedindo R$ 10 de cada um", falou o artista.

"Relutei muito, mas acabei cedendo e estou fazendo isso: estou pedindo uma vaquinha. Não precisa ser R$ 10, qualquer valor vai me ajudar muito. Está ficando muito difícil, está faltando coisa para comer", desabafou.

O ator disse ainda que está pensando em novos projetos e que, assim que se estabilizar financeiramente, poderá ir adiante com as novidades profissionais. "Me aguardem, não sou de conversa fiada. O que eu falo, eu faço", encerrou.

A reação dos seguidores foi, em sua maioria, de apoio. Muitos disseram ter feito contribuições. "Vou colaborar, tamo junto", escreveu um fã. "Feito" e "já fiz", comentaram outras duas seguidoras.

Nos últimos anos, Mário Gomes passou por várias dificuldades. Essa não é a primeira vez que o ator pede dinheiro na internet. No ano passado, após ser despejado da mansão onde morava, ele pediu pix de R$ 1 aos seguidores. Na época, também chegou a vender sanduíche na praia.

Dívida trabalhista

Em setembro de 2024, Mário Gomes foi despejado da casa onde morava no Joá, bairro luxuoso do Rio de Janeiro. A casa foi leiloada para pagar dívidas trabalhistas de 84 costureiras de uma antiga confecção que ele tinha no Paraná. A casa, de frente para o mar e avaliada em mais de R$ 20 milhões, foi arrematada por R$ 720 mil.