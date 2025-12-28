Melanie Watson, do seriado 'Arnold', morre aos 57 anos
Melanie tinha osteogênese imperfeita, condição conhecida como 'doença dos ossos de vidro'
Melanie Watson Bernhardt, atriz conhecida por seu papel na série "Arnold", morreu aos 57 anos, em Colorado Springs, no Colorado (EUA). A informação foi confirmada pelo irmão, Robert Watson, ao site norte-americano TMZ.
Melanie tinha osteogênese imperfeita, condição conhecida como "doença dos ossos de vidro". Após ser internada por episódios de sangramento, seu quadro clínico se agravou rapidamente, e ela morreu na última sexta-feira (26/12).
O irmão da atriz, segundo o TMZ, disse que os médicos fizeram tudo o que estava ao alcance para ajudá-la. Ele declarou ainda que, considerando sua condição, a irmã teve sorte de viver por tanto tempo.
Robert concluiu sua manifestação dizendo que sempre guardará a irmã na memória.
Melanie Watson
A artista nasceu em 20 de julho de 1968, em Dana Point, na Califórnia, e teve seu talento notado aos 13 anos por um caçador de talentos. A descoberta abriu portas para o contato com o roteirista Marshall Goldberg, ligado a produções de Norman Lear, o que acabou garantindo a ela o papel em "Diff'rent Strokes" - exibida pelo SBT no Brasil como "Arnold".
Melanie participou de quatro dos 189 episódios do seriado "Arnold". Ela interpretou uma amiga cadeirante do protagonista Arnold (Gary Coleman).
Após o sitcom, ela se aposentou da carreira de atriz. Segundo o IMDB, a artista atuava como diretora-executiva da Train Rite -uma organização que treina cães de abrigo para servir pessoas com deficiência.
Melanie foi casada com Roger Bernhardt de 1994 a 1996.