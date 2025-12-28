Assine
LUTO

Melanie Watson, do seriado 'Arnold', morre aos 57 anos

Melanie tinha osteogênese imperfeita, condição conhecida como 'doença dos ossos de vidro'

28/12/2025 23:44 - atualizado em 28/12/2025 23:44

Melanie gravou seriado 'Arnold'
Melanie gravou seriado 'Arnold' crédito: Reprodução

Melanie Watson Bernhardt, atriz conhecida por seu papel na série "Arnold", morreu aos 57 anos, em Colorado Springs, no Colorado (EUA). A informação foi confirmada pelo irmão, Robert Watson, ao site norte-americano TMZ.

Melanie tinha osteogênese imperfeita, condição conhecida como "doença dos ossos de vidro". Após ser internada por episódios de sangramento, seu quadro clínico se agravou rapidamente, e ela morreu na última sexta-feira (26/12).

O irmão da atriz, segundo o TMZ, disse que os médicos fizeram tudo o que estava ao alcance para ajudá-la. Ele declarou ainda que, considerando sua condição, a irmã teve sorte de viver por tanto tempo.

Robert concluiu sua manifestação dizendo que sempre guardará a irmã na memória. 

Melanie Watson

A artista nasceu em 20 de julho de 1968, em Dana Point, na Califórnia, e teve seu talento notado aos 13 anos por um caçador de talentos. A descoberta abriu portas para o contato com o roteirista Marshall Goldberg, ligado a produções de Norman Lear, o que acabou garantindo a ela o papel em "Diff'rent Strokes" - exibida pelo SBT no Brasil como "Arnold".

Melanie participou de quatro dos 189 episódios do seriado "Arnold". Ela interpretou uma amiga cadeirante do protagonista Arnold (Gary Coleman).

Após o sitcom, ela se aposentou da carreira de atriz. Segundo o IMDB, a artista atuava como diretora-executiva da Train Rite -uma organização que treina cães de abrigo para servir pessoas com deficiência.

Melanie foi casada com Roger Bernhardt de 1994 a 1996.

