Assine
overlay
Início Cultura
AMOR FORA DO REALITY

‘Ela ainda namora comigo? ’Juliano Floss chora com resposta no BBB 26

Dançarino deixou reality inseguro sobre namoro com cantora e se emocionou com recado da amada

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
22/04/2026 13:57 - atualizado em 22/04/2026 14:09

compartilhe

SIGA
×
Juliano Floss se emocionou ao descobrir que namoro com Juliano Floss segue firme e forte
Juliano Floss se emocionou ao descobrir que namoro com Marina Sena segue firme e forte crédito: TV GLobo

Depois de ficar em terceiro lugar no BBB 26, o dançarino Juliano Floss chamou atenção ao perguntar se o relacionamento dele com Marina Sena segue firme fora da casa. O dançarino deixou o confinamento carregando uma dúvida que o acompanhou durante semanas. Logo após o anúncio do resultado, ainda no palco, ele não hesitou em perguntar aos apresentadores Ana Clara Lima e Ed Gama: “Ela namora comigo ainda, gente?”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A resposta veio em tom bem-humorado e direto. “Namora, ela tá louca pra te encontrar! O pau vai quebrar”, disse Ana Clara.

Durante a participação no Bate-Papo BBB, Juliano assistiu a um recado inédito enviado por Marina Sena. “Parabéns por tudo, estou muito feliz por você, que coisa linda, que trajetória maravilhosa. Tô muito feliz, tô morrendo de saudade, vem pros meus braços”, disse a cantora no vídeo.

Visivelmente abalado, ele não conteve as lágrimas. “Isso é de agora? Meu Deus do céu… Eu quero. É de hoje? Eu fiquei com medo”, reagiu, ainda tentando processar a informação. Depois de confirmar que a mensagem era recente, Juliano revelou o receio que o acompanhou durante o confinamento: “Vai que ela fala: ‘Não, deixa ele lá’”.

Leia Mais

Ao longo do reality, o dançarino falou diversas vezes sobre o medo de perder o relacionamento enquanto estava isolado. “Amor da minha vida… você me ama ainda? Você ainda está comigo? Eu preciso saber”, chegou a desabafar dentro da casa.

Mas o cenário fora do jogo foi bem diferente do que ele imaginava. Marina, inclusive, demonstrou apoio público ao namorado durante o programa chegando a pedir votos para ele em eventos, como o aniversário de Anitta.

A cantora também se manifestou nas redes sociais celebrando a trajetória do companheiro e reforçando o desejo de reencontro. “Você brilhou demais. Te amo, agora vem para os meus braços que eu estou te querendo”, escreveu.

Tópicos relacionados:

bbb bbb-26 reality realityshow relacionamento tv

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay