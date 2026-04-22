‘Ela ainda namora comigo? ’Juliano Floss chora com resposta no BBB 26

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Depois de ficar em terceiro lugar no BBB 26, o dançarino Juliano Floss chamou atenção ao perguntar se o relacionamento dele com Marina Sena segue firme fora da casa. O dançarino deixou o confinamento carregando uma dúvida que o acompanhou durante semanas. Logo após o anúncio do resultado, ainda no palco, ele não hesitou em perguntar aos apresentadores Ana Clara Lima e Ed Gama: “Ela namora comigo ainda, gente?”.

A resposta veio em tom bem-humorado e direto. “Namora, ela tá louca pra te encontrar! O pau vai quebrar”, disse Ana Clara.

O Juliano Floss preocupado perguntando se a Marina ainda namora com ele!!!! #BBB26 #BigShowAInvasão pic.twitter.com/adgjhqBlhw — Multishow (@multishow) April 22, 2026

Durante a participação no Bate-Papo BBB, Juliano assistiu a um recado inédito enviado por Marina Sena. “Parabéns por tudo, estou muito feliz por você, que coisa linda, que trajetória maravilhosa. Tô muito feliz, tô morrendo de saudade, vem pros meus braços”, disse a cantora no vídeo.

Visivelmente abalado, ele não conteve as lágrimas. “Isso é de agora? Meu Deus do céu… Eu quero. É de hoje? Eu fiquei com medo”, reagiu, ainda tentando processar a informação. Depois de confirmar que a mensagem era recente, Juliano revelou o receio que o acompanhou durante o confinamento: “Vai que ela fala: ‘Não, deixa ele lá’”.

Ao longo do reality, o dançarino falou diversas vezes sobre o medo de perder o relacionamento enquanto estava isolado. “Amor da minha vida… você me ama ainda? Você ainda está comigo? Eu preciso saber”, chegou a desabafar dentro da casa.

Mas o cenário fora do jogo foi bem diferente do que ele imaginava. Marina, inclusive, demonstrou apoio público ao namorado durante o programa chegando a pedir votos para ele em eventos, como o aniversário de Anitta.

A cantora também se manifestou nas redes sociais celebrando a trajetória do companheiro e reforçando o desejo de reencontro. “Você brilhou demais. Te amo, agora vem para os meus braços que eu estou te querendo”, escreveu.