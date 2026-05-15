Assine
overlay
Início Cultura
Literatura

Poeta Adélia Prado apresenta melhoras em quadro infeccioso, diz hospital

Em novo boletim, Hospital São Judas Tadeu, em Divinópolis, afirma que paciente poderá ter alta na próxima semana

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
15/05/2026 11:00

compartilhe

SIGA
×
Mulher grisalha, com blusa preta e casaco estampado e óculos, fala ao microfone e levanta a mão esquerda
Com infecção, poeta Adélia Prado apresenta melhoras, informa hospital de Divinópolis crédito: Cristina Horta/EM/D.APress/16/3/2016

Por meio de nota divulgada na manhã desta sexta (15/5), o Hospital São Judas Tadeu, em Divinópolis, informou que a poeta Adélia Prado segue em “boa evolução clínica no tratamento de uma infecção sistêmica”. De acordo com o boletim, há perspectiva de alta hospitalar na próxima semana.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O informativo continua afirmando que a paciente “apresenta melhora progressiva do estado geral, já com nutrição adequada, boa tolerância à fisioterapia e evolução favorável tanto do ponto de vista respiratório quanto motor.” Ainda diz que ela “mantém progressão satisfatória no desmame do suporte”.

Leia Mais

Pela segunda vez em 2026, a poeta, de 90 anos, é internada. Em 19 de janeiro, após queda em sua residência, a poeta sofreu fraturas no fêmur, punho e cotovelo, o que exigiu intervenção clínica. Após 20 dias de internação, ela teve alta.

Se na primeira intervenção a família veio a público, por meio do Instagram da autora, pedir orações para ela, desta vez, até o momento, não houve nenhum comunicado dos filhos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Neste ano sua estreia literária, “Bagagem”, completa meio século. Adélia chegou ao meio literário apadrinhada por Carlos Drummond de Andrade. É hoje a maior poeta brasileira viva.

Tópicos relacionados:

adelia-prado geral

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay