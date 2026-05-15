Poeta Adélia Prado apresenta melhoras em quadro infeccioso, diz hospital

Por meio de nota divulgada na manhã desta sexta (15/5), o Hospital São Judas Tadeu, em Divinópolis, informou que a poeta Adélia Prado segue em “boa evolução clínica no tratamento de uma infecção sistêmica”. De acordo com o boletim, há perspectiva de alta hospitalar na próxima semana.

O informativo continua afirmando que a paciente “apresenta melhora progressiva do estado geral, já com nutrição adequada, boa tolerância à fisioterapia e evolução favorável tanto do ponto de vista respiratório quanto motor.” Ainda diz que ela “mantém progressão satisfatória no desmame do suporte”.

Pela segunda vez em 2026, a poeta, de 90 anos, é internada. Em 19 de janeiro, após queda em sua residência, a poeta sofreu fraturas no fêmur, punho e cotovelo, o que exigiu intervenção clínica. Após 20 dias de internação, ela teve alta.

Se na primeira intervenção a família veio a público, por meio do Instagram da autora, pedir orações para ela, desta vez, até o momento, não houve nenhum comunicado dos filhos.

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Neste ano sua estreia literária, “Bagagem”, completa meio século. Adélia chegou ao meio literário apadrinhada por Carlos Drummond de Andrade. É hoje a maior poeta brasileira viva.