Adélia Prado é novamente internada em hospital de Divinópolis

A poeta Adélia Prado, de 90 anos, está novamente internada no Hospital São Judas Tadeu, em Divinópolis. Por meio de nota, a instituição informou ao Estado de Minas que “a paciente segue em recuperação, recebendo toda a assistência necessária, aos cuidados do Dr. José Eduardo Grossi e do Dr. Christian Alessandro Nery Freitas”.

A nota não informa, no entanto, a razão da nova internação.

Em 19 de janeiro, após queda em sua residência, a poeta sofreu fraturas no fêmur, punho e cotovelo, que exigiram intervenções clínicas. Após 20 dias de internação, ela teve alta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Maior poeta brasileira viva, a mineira completa em 2026 meio século de sua estreia literária – com “Bagagem”, que veio ao mundo em 1976 apadrinhado por Carlos Drummond de Andrade.