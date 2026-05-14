Adélia Prado é novamente internada em hospital de Divinópolis
Em nota, São Judas Tadeu afirmou que a poeta mineira "recebe toda a assistência necessária" e está "em recuperação", sem especificar a causa da internação
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A poeta Adélia Prado, de 90 anos, está novamente internada no Hospital São Judas Tadeu, em Divinópolis. Por meio de nota, a instituição informou ao Estado de Minas que “a paciente segue em recuperação, recebendo toda a assistência necessária, aos cuidados do Dr. José Eduardo Grossi e do Dr. Christian Alessandro Nery Freitas”.
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A nota não informa, no entanto, a razão da nova internação.
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Em 19 de janeiro, após queda em sua residência, a poeta sofreu fraturas no fêmur, punho e cotovelo, que exigiram intervenções clínicas. Após 20 dias de internação, ela teve alta.
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Maior poeta brasileira viva, a mineira completa em 2026 meio século de sua estreia literária – com “Bagagem”, que veio ao mundo em 1976 apadrinhado por Carlos Drummond de Andrade.