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Adélia Prado é novamente internada em hospital de Divinópolis

Em nota, São Judas Tadeu afirmou que a poeta mineira "recebe toda a assistência necessária" e está "em recuperação", sem especificar a causa da internação

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Repórter
14/05/2026 17:09 - atualizado em 14/05/2026 17:15

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Mulher grisalha, de casaco bege, fala em frente ao microfone. É a poeta Adélia Prado
Poeta Adélia Prado em evento em BH. Aos 90 anos, ela está novamente internada em Divinópolis crédito: Frederico Haikal/Arquivo EM

A poeta Adélia Prado, de 90 anos, está novamente internada no Hospital São Judas Tadeu, em Divinópolis. Por meio de nota, a instituição informou ao Estado de Minas que “a paciente segue em recuperação, recebendo toda a assistência necessária, aos cuidados do Dr. José Eduardo Grossi e do Dr. Christian Alessandro Nery Freitas”.

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A nota não informa, no entanto, a razão da nova internação.

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Em 19 de janeiro, após queda em sua residência, a poeta sofreu fraturas no fêmur, punho e cotovelo, que exigiram intervenções clínicas. Após 20 dias de internação, ela teve alta.

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Maior poeta brasileira viva, a mineira completa em 2026 meio século de sua estreia literária – com “Bagagem”, que veio ao mundo em 1976 apadrinhado por Carlos Drummond de Andrade.

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