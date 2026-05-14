Cíntia Chagas volta a BH com palestra sobre sua trajetória de sucesso
A educadora e influenciadora compartilha sua história de superação em evento único em agosto; saiba como garantir seu ingresso para o espetáculo
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A educadora e influenciadora Cíntia Chagas apresentará em Belo Horizonte a palestra de empreendedorismo e motivação “Como cheguei até aqui”. O evento acontece em 26 de agosto, no BeFly Minascentro, onde ela compartilha sua história de superação.
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Na apresentação, Cíntia revela como uma professora comum se tornou a educadora mais conhecida do país. A palestra busca ser uma fonte de motivação e inspiração para o público presente na capital mineira.
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Formada em letras pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a mineira é autora dos livros “Sou péssimo em português” e “Um relacionamento sem erros de português”. Sua carreira foi focada em educação e, posteriormente, em comportamento e etiqueta.
Cíntia Chagas acumula quase 8 milhões de seguidores nas redes sociais. Seu estilo combina elegância e sofisticação com um humor ácido e inteligente, atraindo um público diverso.
Serviço: Cíntia Chagas em Belo Horizonte
Evento: palestra “Como cheguei até aqui”
Data: 26 de agosto (quarta-feira)
Horário: 20h30 (abertura dos portões às 19h30)
Local: BeFly Minascentro (Av. Augusto de Lima, 785, Centro, Belo Horizonte)
Vendas: plataforma Sympla ou na bilheteria do BeFly Hall (Av. Nossa Sra. do Carmo, 230, Savassi), de terça a sábado, das 12h às 15h e das 16h às 20h
Duração: 1h20
Classificação: 18 anos
Os ingressos já estão disponíveis com vagas limitadas. Confira os valores:
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Setor 1: R$ 540 (inteira), R$ 290 (social) e R$ 270 (meia)
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Setor 2: R$ 400 (inteira), R$ 220 (social) e R$ 200 (meia)
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Setor 3: R$ 320 (inteira), R$ 180 (social) e R$ 160 (meia)
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Setor 4: R$ 260 (inteira), R$ 150 (social) e R$ 130 (meia)
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Setor 5: R$ 220 (inteira), R$ 130 (social) e R$ 110 (meia)
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Setor Superior: R$ 140 (inteira), R$ 90 (social) e R$ 70 (meia)
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.